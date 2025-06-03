Moedas / NAMS
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
25.70 USD 1.21 (4.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NAMS para hoje mudou para 4.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.95 e o mais alto foi 26.00.
Veja a dinâmica do par de moedas NewAmsterdam Pharma Company N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.95 26.00
Faixa anual
14.06 27.35
- Fechamento anterior
- 24.49
- Open
- 25.08
- Bid
- 25.70
- Ask
- 26.00
- Low
- 24.95
- High
- 26.00
- Volume
- 735
- Mudança diária
- 4.94%
- Mudança mensal
- 6.95%
- Mudança de 6 meses
- 26.35%
- Mudança anual
- 64.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh