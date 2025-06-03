Dövizler / NAMS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
26.69 USD 0.04 (0.15%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NAMS fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.22 ve Yüksek fiyatı olarak 26.88 aralığında işlem gördü.
NewAmsterdam Pharma Company N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAMS haberleri
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- NewAmsterdam Pharma hisseleri 27,35 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- NewAmsterdam Pharma stock hits 52-week high at 27.35 USD
- NewAmsterdam Pharma stock initiated at Overweight by Wells Fargo
- EMA validates obicetrapib applications for cholesterol treatment
- Silence Therapeutics director Michael Davidson resigns from board
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on NewAmsterdam Pharma stock
- NewAmsterdam Pharma earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Obicetrapib shows promise in reducing Alzheimer’s biomarkers
- Goldman Sachs initiates NewAmsterdam Pharma stock with Neutral rating
- NewAmsterdam Pharma updates employment agreement with chief scientific officer
- Thursday’s Insider Moves: Big Buys at NewAmsterdam Pharma, CME Group
- New Amsterdam Pharma director Topper buys shares worth $69k
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates NewAmsterdam Pharma stock with buy rating on cholesterol drug
- Cantor Fitzgerald maintains NewAmsterdam Pharma stock rating on trial data
- NewAmsterdam Pharma stock maintains buy rating at Stifel on strong data
- Stifel initiates NewAmsterdam stock with Buy rating, $44 target
- Analyst Says NewAmsterdam Stock Has Over 100% Upside, Citing 90% Success Probability For Obicetrapib - NewAmsterdam Pharma Co (NASDAQ:NAMS)
- NewAmsterdam reports Alzheimer’s biomarker reduction
- NewAmsterdam Pharma to Host R&D Day on June 11, 2025
- Cantor Fitzgerald initiates overweight rating for NewAmsterdam Pharma stock
- RBC Capital maintains outperform rating for NewAmsterdam Pharma stock
Günlük aralık
26.22 26.88
Yıllık aralık
14.06 27.35
- Önceki kapanış
- 26.73
- Açılış
- 26.82
- Satış
- 26.69
- Alış
- 26.99
- Düşük
- 26.22
- Yüksek
- 26.88
- Hacim
- 1.339 K
- Günlük değişim
- -0.15%
- Aylık değişim
- 11.07%
- 6 aylık değişim
- 31.22%
- Yıllık değişim
- 71.20%
21 Eylül, Pazar