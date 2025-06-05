Währungen / NAMS
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
26.73 USD 2.24 (9.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAMS hat sich für heute um 9.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.95 bis zu einem Hoch von 26.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewAmsterdam Pharma Company N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NAMS News
Tagesspanne
24.95 26.75
Jahresspanne
14.06 27.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.49
- Eröffnung
- 25.08
- Bid
- 26.73
- Ask
- 27.03
- Tief
- 24.95
- Hoch
- 26.75
- Volumen
- 2.501 K
- Tagesänderung
- 9.15%
- Monatsänderung
- 11.24%
- 6-Monatsänderung
- 31.42%
- Jahresänderung
- 71.46%
