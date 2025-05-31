货币 / NAMS
NAMS: NewAmsterdam Pharma Company N.V
25.04 USD 0.52 (2.12%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NAMS汇率已更改2.12%。当日，交易品种以低点24.54和高点25.29进行交易。
关注NewAmsterdam Pharma Company N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
24.54 25.29
年范围
14.06 27.35
- 前一天收盘价
- 24.52
- 开盘价
- 24.66
- 卖价
- 25.04
- 买价
- 25.34
- 最低价
- 24.54
- 最高价
- 25.29
- 交易量
- 384
- 日变化
- 2.12%
- 月变化
- 4.20%
- 6个月变化
- 23.11%
- 年变化
- 60.62%
