通貨 / GSHD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
80.36 USD 0.43 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GSHDの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり80.28の安値と81.42の高値で取引されました。
Goosehead Insurance Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSHD News
- Goosehead Insurance expands partnership with Houston luxury realtor
- グースヘッド・インシュアランスの株価、52週安値の79.29ドルを記録
- Goosehead Insurance stock hits 52-week low at $79.29
- Porch Group: Profitability Is Here, Now The Hard Part Starts (NASDAQ:PRCH)
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Goosehead Insurance Jones family trust sells $1.9m in stock
- Amazon and Goosehead Insurance have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Goosehead Insurance (GSHD)
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Goosehead Insurance stock price target
- Goosehead Insurance stock falls as BMO cuts price target on lower growth outlook
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Goosehead Insurance Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD)
- Goosehead Insurance forms strategic partnership with Baird & Warner
- This Johnson Controls International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD), BHP Group (NYSE:BHP)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Goosehead Insurance stock
- Piper Sandler downgrades Goosehead Insurance stock on slower growth outlook
- Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Goosehead (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Goosehead Insurance Q2 2025 misses EPS forecast
- Goosehead Insurance (GSHD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Goosehead Insurance earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Principal Financial (PFG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Goosehead Insurance (GSHD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
1日のレンジ
80.28 81.42
1年のレンジ
77.74 130.39
- 以前の終値
- 80.79
- 始値
- 80.92
- 買値
- 80.36
- 買値
- 80.66
- 安値
- 80.28
- 高値
- 81.42
- 出来高
- 825
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- -3.48%
- 6ヶ月の変化
- -31.38%
- 1年の変化
- -9.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K