通貨 / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A

80.36 USD 0.43 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSHDの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり80.28の安値と81.42の高値で取引されました。

Goosehead Insurance Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
80.28 81.42
1年のレンジ
77.74 130.39
以前の終値
80.79
始値
80.92
買値
80.36
買値
80.66
安値
80.28
高値
81.42
出来高
825
1日の変化
-0.53%
1ヶ月の変化
-3.48%
6ヶ月の変化
-31.38%
1年の変化
-9.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K