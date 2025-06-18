Валюты / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
80.64 USD 1.01 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSHD за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.74, а максимальная — 80.89.
Следите за динамикой Goosehead Insurance Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
77.74 80.89
Годовой диапазон
77.74 130.39
- Предыдущее закрытие
- 79.63
- Open
- 79.26
- Bid
- 80.64
- Ask
- 80.94
- Low
- 77.74
- High
- 80.89
- Объем
- 912
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- -3.15%
- 6-месячное изменение
- -31.14%
- Годовое изменение
- -9.14%
