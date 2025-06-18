КотировкиРазделы
Валюты / GSHD
Назад в Рынок акций США

GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A

80.64 USD 1.01 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSHD за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.74, а максимальная — 80.89.

Следите за динамикой Goosehead Insurance Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GSHD

Дневной диапазон
77.74 80.89
Годовой диапазон
77.74 130.39
Предыдущее закрытие
79.63
Open
79.26
Bid
80.64
Ask
80.94
Low
77.74
High
80.89
Объем
912
Дневное изменение
1.27%
Месячное изменение
-3.15%
6-месячное изменение
-31.14%
Годовое изменение
-9.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.