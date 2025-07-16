통화 / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
77.97 USD 2.39 (2.97%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GSHD 환율이 오늘 -2.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.78이고 고가는 80.69이었습니다.
Goosehead Insurance Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
77.78 80.69
년간 변동
77.74 130.39
- 이전 종가
- 80.36
- 시가
- 80.56
- Bid
- 77.97
- Ask
- 78.27
- 저가
- 77.78
- 고가
- 80.69
- 볼륨
- 1.033 K
- 일일 변동
- -2.97%
- 월 변동
- -6.35%
- 6개월 변동
- -33.42%
- 년간 변동율
- -12.15%
20 9월, 토요일