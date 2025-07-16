Währungen / GSHD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
80.36 USD 0.43 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSHD hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.28 bis zu einem Hoch von 81.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goosehead Insurance Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSHD News
- Goosehead Insurance expands partnership with Houston luxury realtor
- Aktie von Goosehead Insurance erreicht 52-Wochen-Tief bei 79,29 US-Dollar
- Goosehead Insurance stock hits 52-week low at $79.29
- Porch Group: Profitability Is Here, Now The Hard Part Starts (NASDAQ:PRCH)
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Goosehead Insurance Jones family trust sells $1.9m in stock
- Amazon and Goosehead Insurance have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Goosehead Insurance (GSHD)
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Goosehead Insurance stock price target
- Goosehead Insurance stock falls as BMO cuts price target on lower growth outlook
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Goosehead Insurance Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD)
- Goosehead Insurance forms strategic partnership with Baird & Warner
- This Johnson Controls International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD), BHP Group (NYSE:BHP)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Goosehead Insurance stock
- Piper Sandler downgrades Goosehead Insurance stock on slower growth outlook
- Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Goosehead (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Goosehead Insurance Q2 2025 misses EPS forecast
- Goosehead Insurance (GSHD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Goosehead Insurance earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Principal Financial (PFG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Goosehead Insurance (GSHD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
Tagesspanne
80.28 81.42
Jahresspanne
77.74 130.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.79
- Eröffnung
- 80.92
- Bid
- 80.36
- Ask
- 80.66
- Tief
- 80.28
- Hoch
- 81.42
- Volumen
- 825
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -3.48%
- 6-Monatsänderung
- -31.38%
- Jahresänderung
- -9.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K