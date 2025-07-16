KurseKategorien
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A

80.36 USD 0.43 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GSHD hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.28 bis zu einem Hoch von 81.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goosehead Insurance Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.28 81.42
Jahresspanne
77.74 130.39
Vorheriger Schlusskurs
80.79
Eröffnung
80.92
Bid
80.36
Ask
80.66
Tief
80.28
Hoch
81.42
Volumen
825
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
-3.48%
6-Monatsänderung
-31.38%
Jahresänderung
-9.45%
