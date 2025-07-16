Dövizler / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
77.97 USD 2.39 (2.97%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GSHD fiyatı bugün -2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.78 ve Yüksek fiyatı olarak 80.69 aralığında işlem gördü.
Goosehead Insurance Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GSHD haberleri
- Goosehead Insurance expands partnership with Houston luxury realtor
- Goosehead Insurance hisseleri 79,29 dolarda 52 haftalık dibe geriledi
- Goosehead Insurance stock hits 52-week low at $79.29
- Porch Group: Profitability Is Here, Now The Hard Part Starts (NASDAQ:PRCH)
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Goosehead Insurance Jones family trust sells $1.9m in stock
- Amazon and Goosehead Insurance have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Goosehead Insurance (GSHD)
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Goosehead Insurance stock price target
- Goosehead Insurance stock falls as BMO cuts price target on lower growth outlook
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Goosehead Insurance Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD)
- Goosehead Insurance forms strategic partnership with Baird & Warner
- This Johnson Controls International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD), BHP Group (NYSE:BHP)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Goosehead Insurance stock
- Piper Sandler downgrades Goosehead Insurance stock on slower growth outlook
- Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Goosehead (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Goosehead Insurance Q2 2025 misses EPS forecast
- Goosehead Insurance (GSHD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Goosehead Insurance earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Principal Financial (PFG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Goosehead Insurance (GSHD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
Günlük aralık
77.78 80.69
Yıllık aralık
77.74 130.39
- Önceki kapanış
- 80.36
- Açılış
- 80.56
- Satış
- 77.97
- Alış
- 78.27
- Düşük
- 77.78
- Yüksek
- 80.69
- Hacim
- 1.033 K
- Günlük değişim
- -2.97%
- Aylık değişim
- -6.35%
- 6 aylık değişim
- -33.42%
- Yıllık değişim
- -12.15%
