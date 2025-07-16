FiyatlarBölümler
Dövizler / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A

77.97 USD 2.39 (2.97%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GSHD fiyatı bugün -2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.78 ve Yüksek fiyatı olarak 80.69 aralığında işlem gördü.

Goosehead Insurance Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.78 80.69
Yıllık aralık
77.74 130.39
Önceki kapanış
80.36
Açılış
80.56
Satış
77.97
Alış
78.27
Düşük
77.78
Yüksek
80.69
Hacim
1.033 K
Günlük değişim
-2.97%
Aylık değişim
-6.35%
6 aylık değişim
-33.42%
Yıllık değişim
-12.15%
21 Eylül, Pazar