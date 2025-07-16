Devises / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
77.97 USD 2.39 (2.97%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GSHD a changé de -2.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.78 et à un maximum de 80.69.
Suivez la dynamique Goosehead Insurance Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
77.78 80.69
Range Annuel
77.74 130.39
- Clôture Précédente
- 80.36
- Ouverture
- 80.56
- Bid
- 77.97
- Ask
- 78.27
- Plus Bas
- 77.78
- Plus Haut
- 80.69
- Volume
- 1.033 K
- Changement quotidien
- -2.97%
- Changement Mensuel
- -6.35%
- Changement à 6 Mois
- -33.42%
- Changement Annuel
- -12.15%
