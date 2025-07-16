Divisas / GSHD
GSHD: Goosehead Insurance Inc - Class A
80.79 USD 0.15 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GSHD de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.06, mientras que el máximo ha alcanzado 84.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Goosehead Insurance Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GSHD News
- Las acciones de Goosehead Insurance tocan mínimos de 52 semanas a 79,29 dólares
- Porch Group: Profitability Is Here, Now The Hard Part Starts (NASDAQ:PRCH)
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Goosehead Insurance Jones family trust sells $1.9m in stock
- Amazon and Goosehead Insurance have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Goosehead Insurance (GSHD)
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Keefe, Bruyette & Woods lowers Goosehead Insurance stock price target
- Goosehead Insurance stock falls as BMO cuts price target on lower growth outlook
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Goosehead Insurance Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD)
- Goosehead Insurance forms strategic partnership with Baird & Warner
- This Johnson Controls International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Goosehead Insurance (NASDAQ:GSHD), BHP Group (NYSE:BHP)
- JMP reiterates Market Outperform rating on Goosehead Insurance stock
- Piper Sandler downgrades Goosehead Insurance stock on slower growth outlook
- Goosehead Insurance, Inc (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Goosehead (GSHD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Goosehead Insurance Q2 2025 misses EPS forecast
- Goosehead Insurance (GSHD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Goosehead Insurance earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Principal Financial (PFG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Goosehead Insurance (GSHD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
Rango diario
80.06 84.36
Rango anual
77.74 130.39
- Cierres anteriores
- 80.64
- Open
- 80.80
- Bid
- 80.79
- Ask
- 81.09
- Low
- 80.06
- High
- 84.36
- Volumen
- 914
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- -2.97%
- Cambio a 6 meses
- -31.01%
- Cambio anual
- -8.97%
