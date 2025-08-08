通貨 / AZZ
AZZ: AZZ Inc
116.71 USD 3.37 (2.97%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AZZの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり113.01の安値と117.85の高値で取引されました。
AZZ Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
113.01 117.85
1年のレンジ
70.90 119.95
- 以前の終値
- 113.34
- 始値
- 116.28
- 買値
- 116.71
- 買値
- 117.01
- 安値
- 113.01
- 高値
- 117.85
- 出来高
- 517
- 1日の変化
- 2.97%
- 1ヶ月の変化
- 4.51%
- 6ヶ月の変化
- 40.18%
- 1年の変化
- 42.85%
