AZZ: AZZ Inc

116.71 USD 3.37 (2.97%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AZZの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり113.01の安値と117.85の高値で取引されました。

AZZ Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
113.01 117.85
1年のレンジ
70.90 119.95
以前の終値
113.34
始値
116.28
買値
116.71
買値
117.01
安値
113.01
高値
117.85
出来高
517
1日の変化
2.97%
1ヶ月の変化
4.51%
6ヶ月の変化
40.18%
1年の変化
42.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K