AZZ: AZZ Inc
116.71 USD 3.37 (2.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AZZ hat sich für heute um 2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.01 bis zu einem Hoch von 117.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die AZZ Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
113.01 117.85
Jahresspanne
70.90 119.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.34
- Eröffnung
- 116.28
- Bid
- 116.71
- Ask
- 117.01
- Tief
- 113.01
- Hoch
- 117.85
- Volumen
- 517
- Tagesänderung
- 2.97%
- Monatsänderung
- 4.51%
- 6-Monatsänderung
- 40.18%
- Jahresänderung
- 42.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K