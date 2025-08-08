KurseKategorien
AZZ: AZZ Inc

116.71 USD 3.37 (2.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AZZ hat sich für heute um 2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.01 bis zu einem Hoch von 117.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die AZZ Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
113.01 117.85
Jahresspanne
70.90 119.95
Vorheriger Schlusskurs
113.34
Eröffnung
116.28
Bid
116.71
Ask
117.01
Tief
113.01
Hoch
117.85
Volumen
517
Tagesänderung
2.97%
Monatsänderung
4.51%
6-Monatsänderung
40.18%
Jahresänderung
42.85%
