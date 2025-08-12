CotationsSections
AZZ: AZZ Inc

113.90 USD 2.81 (2.41%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AZZ a changé de -2.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.87 et à un maximum de 116.87.

Suivez la dynamique AZZ Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
113.87 116.87
Range Annuel
70.90 119.95
Clôture Précédente
116.71
Ouverture
115.87
Bid
113.90
Ask
114.20
Plus Bas
113.87
Plus Haut
116.87
Volume
220
Changement quotidien
-2.41%
Changement Mensuel
2.00%
Changement à 6 Mois
36.80%
Changement Annuel
39.41%
20 septembre, samedi