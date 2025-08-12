Dövizler / AZZ
AZZ: AZZ Inc
113.90 USD 2.81 (2.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AZZ fiyatı bugün -2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.87 ve Yüksek fiyatı olarak 116.87 aralığında işlem gördü.
AZZ Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
113.87 116.87
Yıllık aralık
70.90 119.95
- Önceki kapanış
- 116.71
- Açılış
- 115.87
- Satış
- 113.90
- Alış
- 114.20
- Düşük
- 113.87
- Yüksek
- 116.87
- Hacim
- 220
- Günlük değişim
- -2.41%
- Aylık değişim
- 2.00%
- 6 aylık değişim
- 36.80%
- Yıllık değişim
- 39.41%
21 Eylül, Pazar