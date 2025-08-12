FiyatlarBölümler
Dövizler / AZZ
Geri dön - Hisse senetleri

AZZ: AZZ Inc

113.90 USD 2.81 (2.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AZZ fiyatı bugün -2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.87 ve Yüksek fiyatı olarak 116.87 aralığında işlem gördü.

AZZ Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AZZ haberleri

Günlük aralık
113.87 116.87
Yıllık aralık
70.90 119.95
Önceki kapanış
116.71
Açılış
115.87
Satış
113.90
Alış
114.20
Düşük
113.87
Yüksek
116.87
Hacim
220
Günlük değişim
-2.41%
Aylık değişim
2.00%
6 aylık değişim
36.80%
Yıllık değişim
39.41%
21 Eylül, Pazar