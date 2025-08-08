Валюты / AZZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AZZ: AZZ Inc
114.50 USD 0.72 (0.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AZZ за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.01, а максимальная — 116.34.
Следите за динамикой AZZ Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AZZ
- AZZ (AZZ) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Is It Worth Investing in AZZ (AZZ) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Zacks.com featured highlights include BJ's Restaurants, KT, Global Ship Lease, AZZ and HighPeak Energy
- AZZ Inc. (AZZ) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- AZZ Inc. (AZZ) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Tap These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratio
- Here's Why You Should Hold Powell Industries in Your Portfolio
- Should Value Investors Buy AZZ (AZZ) Stock?
- Core & Main (CNM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- AZZ (AZZ) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Emerson Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Is Insteel Industries (IIIN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- AZZ Inc. (AZZ) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- AZZ (AZZ) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Is AZZ (AZZ) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Are Investors Undervaluing AZZ (AZZ) Right Now?
- Investors Heavily Search AZZ Inc. (AZZ): Here is What You Need to Know
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- AZZ (AZZ) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- Wells initiates steel coverage, sees pricing benefit at Commercial Metal, AZZ
- Azz stock hits all-time high at 114.6 USD
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- AZZ Inc. (AZZ) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Дневной диапазон
112.01 116.34
Годовой диапазон
70.90 119.95
- Предыдущее закрытие
- 115.22
- Open
- 116.34
- Bid
- 114.50
- Ask
- 114.80
- Low
- 112.01
- High
- 116.34
- Объем
- 506
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 37.52%
- Годовое изменение
- 40.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.