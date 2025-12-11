OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption – MT4用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター

OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 4向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。

特徴

  • デルタヒストグラムの可視化： 買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。
  • アブソープションシグナル検出： 高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。
  • チャートマーカー： 吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。
  • ポップアップアラート： 新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。
  • カスタマイズ可能な閾値： 弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。
  • リソース管理： 大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
  • 全ての銘柄に対応： Forex、指数、コモディティなど、どんなシンボル・時間足でも利用可能。
  • 簡単な導入： シンプルなパラメータで素早く設定・調整。

OrderFlow Absorptionのロジック

OrderFlow Absorptionは独自アルゴリズムを用いて、ティックデータが完全でないブローカーでも各バーの買い・売り圧力（デルタ）を推定します。出来高、価格アクション、ローソク足構造、ヒゲの長さを分析し、隠れた吸収イベント（大口注文による買い・売りの吸収）を検出。これらはしばしば反転や強い動きのサインとなります。

  • ベアリッシュアブソープション： 強い買い圧力（正のデルタ）があるのにローソク足が陰線で終わる場合、売り手が買いを吸収したことを示します。
  • ブルリッシュアブソープション： 強い売り圧力（負のデルタ）があるのにローソク足が陽線で終わる場合、買い手が売りを吸収したことを示します。

これらのシグナルはチャート上にマークされ、即時アラートも可能なので、重要な市場イベントを見逃しません。

使い方

  1. インジケーターを追加： OrderFlow Absorptionを任意のチャート・時間足にセット。
  2. 設定を調整： 好みのデルタ閾値や分析バー数を設定。
  3. ヒストグラムを観察： 緑は買い圧力、赤は売り圧力を示します。
  4. 吸収シグナルを探す： チャート上の「*」マークが吸収イベント。ポップアップアラートで即時通知。
  5. 賢くトレード： 吸収シグナルで反転を察知、エントリー確認、ダマシ回避に活用。

今すぐお試しください – デモ版をダウンロード！

OrderFlow Absorptionのパワーをぜひご自身で体験してください。無料デモをダウンロードして、トレードがどう変わるか実感しましょう。隠れた市場チャンスを見逃さず、今すぐOrderFlow Absorptionをあなたの武器に加えてください！

OrderFlow Absorption – 市場の本当の意図を見抜く。デモをダウンロードして、自信を持ってトレードしましょう！


