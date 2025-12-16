Gold vs Bitcoin Arbitrage
- エキスパート
- Anton Zverev
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 20
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！
毎日セール開催中！
ライブシグナル - https://www.mql5.com/en/signals/2348132
EA:
時間の経過とともに推奨されるブローカー： IC Markets
取引ペア: XAUUSD、BTCUSD
添付ファイルのシンボル: XAUUSD H1
取引した通貨ペアが「Market Watch」ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。
口座タイプ: ECN/ロースプレッド
プレフィックス設定:
ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD _i
次に設定にプレフィックスを入力します： 「 _ i」
金 vs ビットコイン裁定取引:
これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却します。あるいは、異なるプラットフォームで金に裏付けられた暗号通貨（例：PAXG、XAUT）を取引し、金（デジタル金と現物金）の価格差を利用することもありますが、これには双方のボラティリティとリスクを理解する必要があります。
I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey