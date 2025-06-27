FlashXbestEA - プロフェッショナルWilliams %Rグリッドトレーディングシステム

先進的市場インテリジェンスを備えた革新的DCA戦略

FlashXbestEAは、Williams %Rモメンタム分析と高度なドルコスト平均法（DCA）技術を組み合わせた次世代の自動グリッドトレーディングを実現します。このEAは、スマートな回復メカニズムを通じて資本を保護しながら、高度な数学モデルを使用して複数のポジションを賢く管理し、利益を最大化します。

コアトレーディングロジック

Williams %R方向戦略

EAは主要なシグナル生成器としてWilliams %Rインジケーターを使用します。%Rが上昇している場合（強気モメンタム）、買い注文を出します。%Rが下降している場合（弱気モメンタム）、売り注文を出します。このモメンタムベースのアプローチにより、トレードが市場の方向性と一致することを保証します。

インテリジェントグリッドシステム

Williams %Rが方向を変更したときに最初の注文が出されます。価格が既存のポジションから離れるとDCA注文が追加されます。ステップ距離は最初は小さいステップを使用し、後で大きなステップを使用します。ロット進行により、各新しい注文がより大きなロットサイズを使用して迅速な回復を実現します。

詳細な入力パラメータ

一般設定

開始ロットサイズ (0.01) - 最初の注文の初期ポジションサイズ

識別用マジックナンバー (1101) - EAの取引の一意の識別子

方向ごとの最大注文数 (10) - 許可される最大買いまたは売り注文数

ステップ距離

Step1距離 - ポイント (110) - 最初の数注文間の距離

Step2距離 - ポイント (180) - より広い間隔での後続注文の距離

Step2を使用する前の注文数 (5) - タイトな間隔からワイド間隔への切り替えタイミング

DCA乗数

ロット乗数 (1.17) - プログレッシブロットサイジング乗数

1.00 = 固定ロット（増加なし）

1.17 = 注文ごとに17%増加

1.50 = 注文ごとに50%増加

1.17の例：注文1は0.01ロット、注文2は0.0117ロット、注文3は0.0137ロット

DCAモード - 平均化戦略を選択：

All DCA: 利益と損失の両方向での平均化を許可

Only DCA+: 利益方向のみで平均化

Only DCA-: ダウン平均のみ（損失ポジションに追加）

回復システム

シングル/グループ注文TP - USD (0.5) - 個別ポジションの利益目標

最大マイナスDD閾値 - USD (5.0) - 回復モードをトリガーするドローダウンレベル

回復目標利益 - USD (5.0) - すべてのポジションを閉じるための合計利益目標

Williams %Rフィルター

Williams %Rタイムフレーム - %R計算用のチャートタイムフレーム（M1、M5、M15など）

Williams %R計算期間 (100) - %R計算のためのバー数

%R平均確認のための前のバー数 (2) - シグナル確認に必要なバー数

買われ過ぎノイズを回避する上限閾値 (-30.0) - このレベルを超えるシグナルを無視

売られ過ぎノイズを回避する下限閾値 (-70.0) - このレベルを下回るシグナルを無視

新規バーチェック

新規バー検出のタイムフレーム - 新しい取引機会をチェックするタイミング

基本設定

取引時間フィルターを有効化 - 特定の時間に取引を制限

取引開始時刻 GMT+0 (8:00) - 毎日の取引開始時刻

取引終了時刻 GMT+0 (9:00) - 毎日の取引停止時刻

スプレッドフィルターを有効化 - 高スプレッド中の取引を回避

最大許容スプレッド - ポイント (30) - スプレッドがこれを超える場合は取引をスキップ

最大スリッページ - ポイント (15) - 注文執行許容範囲

詳細ログを有効化 - ログに詳細情報を表示

利益ラベル

チャートに利益ラベルを有効化 - チャートに損益ラベルを表示

利益ラベルのフォントサイズ (8) - 利益テキストのサイズ

チャートにラベルを保持する時間 (36) - ラベルを表示する期間

高度な機能

ノイズフィルタリング技術

EAには、極端な買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンでの%Rシグナルを無視し、注文を出す前に複数バーの確認を要求し、変動の激しい市場でのウィップソートレードを防ぐことで、誤ったシグナルを回避する高度なノイズフィルタリングが含まれています。

スマート回復アルゴリズム

ドローダウンが最大マイナスDD閾値を超えると、システムは個別のテイクプロフィットを一時停止し、%R方向に従ってDCAを継続し、総ポートフォリオ利益を監視し、回復目標に達したときにすべてのポジションを閉じ、新たなスタートのためにシステムをリセットします。

適応的ポジション管理

DCA整合性チェックにより、新しいDCA注文が%R方向と一致することを保証します。動的ステップサイジングは、過度の露出を防ぐために後続注文に大きなステップを使用します。指数的増加によるインテリジェントロット進行は、損失をより速く回復します。

トレーディングシナリオ

シナリオ1：トレンド市場（買い）

%Rが1850.00で強気に転換、買い注文1が1850.00で0.01ロット。価格が1851.50に上昇し、$0.50の利益を確定。%Rは強気のまま、価格が1848.90に下落、買い注文2が1848.90で0.0117ロット。トレンドが変わるまで継続。

シナリオ2：回復モード

ポートフォリオのドローダウンが最大マイナスDD -$5.00に達する。システムが回復モードに入り、個別のTPを一時停止し、%Rシグナルに従ってDCAを継続し、回復目標+$5.00に達したときにすべてを閉じる。

最適設定ガイド

保守的（初心者向け）- 開始ロット：0.01、乗数：1.10、Step1/Step2：150/250ポイント、最大DD：3.0 USD

積極的（経験者向け）- 開始ロット：0.02、乗数：1.25、Step1/Step2：80/120ポイント、最大DD：10.0 USD

バランス型（推奨）- デフォルト設定が最適なリスク/リワードを提供、$500+の口座に適し、月次リターン5-15%を期待

プロフェッショナル機能

マルチ通貨サポートはすべての通貨ペア、金属、指数で動作します。VPS互換で24時間365日の運用が可能。最小限のリソース使用で最適化された低レイテンシー。すべてのMT5ブローカーで動作するブローカーニュートラル。包括的な履歴テストサポートを備えたバックテストフレンドリー。

最小要件

MT5プラットフォーム、$100+の口座（推奨$500+）、安定したインターネット接続、グリッドトレーディングの基本的な理解。

技術仕様

プラットフォーム：MetaTrader 5 | 戦略：Williams %RグリッドとDCA | ポジション管理：回復モード付きインテリジェントグリッドシステム | リスクアプローチ：ドローダウン保護付きプログレッシブロットサイジング

この機関レベルのEAであなたのトレーディングを変革してください。