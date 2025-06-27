Flash Xbest EA MT5

FlashXbestEA - プロフェッショナルWilliams %Rグリッドトレーディングシステム

先進的市場インテリジェンスを備えた革新的DCA戦略

FlashXbestEAは、Williams %Rモメンタム分析と高度なドルコスト平均法（DCA）技術を組み合わせた次世代の自動グリッドトレーディングを実現します。このEAは、スマートな回復メカニズムを通じて資本を保護しながら、高度な数学モデルを使用して複数のポジションを賢く管理し、利益を最大化します。

コアトレーディングロジック

Williams %R方向戦略

EAは主要なシグナル生成器としてWilliams %Rインジケーターを使用します。%Rが上昇している場合（強気モメンタム）、買い注文を出します。%Rが下降している場合（弱気モメンタム）、売り注文を出します。このモメンタムベースのアプローチにより、トレードが市場の方向性と一致することを保証します。

インテリジェントグリッドシステム

Williams %Rが方向を変更したときに最初の注文が出されます。価格が既存のポジションから離れるとDCA注文が追加されます。ステップ距離は最初は小さいステップを使用し、後で大きなステップを使用します。ロット進行により、各新しい注文がより大きなロットサイズを使用して迅速な回復を実現します。

詳細な入力パラメータ

一般設定

開始ロットサイズ (0.01) - 最初の注文の初期ポジションサイズ

識別用マジックナンバー (1101) - EAの取引の一意の識別子

方向ごとの最大注文数 (10) - 許可される最大買いまたは売り注文数

ステップ距離

Step1距離 - ポイント (110) - 最初の数注文間の距離

Step2距離 - ポイント (180) - より広い間隔での後続注文の距離

Step2を使用する前の注文数 (5) - タイトな間隔からワイド間隔への切り替えタイミング

DCA乗数

ロット乗数 (1.17) - プログレッシブロットサイジング乗数

  • 1.00 = 固定ロット（増加なし）
  • 1.17 = 注文ごとに17%増加
  • 1.50 = 注文ごとに50%増加

1.17の例：注文1は0.01ロット、注文2は0.0117ロット、注文3は0.0137ロット

DCAモード - 平均化戦略を選択：

  • All DCA: 利益と損失の両方向での平均化を許可
  • Only DCA+: 利益方向のみで平均化
  • Only DCA-: ダウン平均のみ（損失ポジションに追加）

回復システム

シングル/グループ注文TP - USD (0.5) - 個別ポジションの利益目標

最大マイナスDD閾値 - USD (5.0) - 回復モードをトリガーするドローダウンレベル

回復目標利益 - USD (5.0) - すべてのポジションを閉じるための合計利益目標

Williams %Rフィルター

Williams %Rタイムフレーム - %R計算用のチャートタイムフレーム（M1、M5、M15など）

Williams %R計算期間 (100) - %R計算のためのバー数

%R平均確認のための前のバー数 (2) - シグナル確認に必要なバー数

買われ過ぎノイズを回避する上限閾値 (-30.0) - このレベルを超えるシグナルを無視

売られ過ぎノイズを回避する下限閾値 (-70.0) - このレベルを下回るシグナルを無視

新規バーチェック

新規バー検出のタイムフレーム - 新しい取引機会をチェックするタイミング

基本設定

取引時間フィルターを有効化 - 特定の時間に取引を制限

取引開始時刻 GMT+0 (8:00) - 毎日の取引開始時刻

取引終了時刻 GMT+0 (9:00) - 毎日の取引停止時刻

スプレッドフィルターを有効化 - 高スプレッド中の取引を回避

最大許容スプレッド - ポイント (30) - スプレッドがこれを超える場合は取引をスキップ

最大スリッページ - ポイント (15) - 注文執行許容範囲

詳細ログを有効化 - ログに詳細情報を表示

利益ラベル

チャートに利益ラベルを有効化 - チャートに損益ラベルを表示

利益ラベルのフォントサイズ (8) - 利益テキストのサイズ

チャートにラベルを保持する時間 (36) - ラベルを表示する期間

高度な機能

ノイズフィルタリング技術

EAには、極端な買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンでの%Rシグナルを無視し、注文を出す前に複数バーの確認を要求し、変動の激しい市場でのウィップソートレードを防ぐことで、誤ったシグナルを回避する高度なノイズフィルタリングが含まれています。

スマート回復アルゴリズム

ドローダウンが最大マイナスDD閾値を超えると、システムは個別のテイクプロフィットを一時停止し、%R方向に従ってDCAを継続し、総ポートフォリオ利益を監視し、回復目標に達したときにすべてのポジションを閉じ、新たなスタートのためにシステムをリセットします。

適応的ポジション管理

DCA整合性チェックにより、新しいDCA注文が%R方向と一致することを保証します。動的ステップサイジングは、過度の露出を防ぐために後続注文に大きなステップを使用します。指数的増加によるインテリジェントロット進行は、損失をより速く回復します。

トレーディングシナリオ

シナリオ1：トレンド市場（買い）

%Rが1850.00で強気に転換、買い注文1が1850.00で0.01ロット。価格が1851.50に上昇し、$0.50の利益を確定。%Rは強気のまま、価格が1848.90に下落、買い注文2が1848.90で0.0117ロット。トレンドが変わるまで継続。

シナリオ2：回復モード

ポートフォリオのドローダウンが最大マイナスDD -$5.00に達する。システムが回復モードに入り、個別のTPを一時停止し、%Rシグナルに従ってDCAを継続し、回復目標+$5.00に達したときにすべてを閉じる。

最適設定ガイド

保守的（初心者向け）- 開始ロット：0.01、乗数：1.10、Step1/Step2：150/250ポイント、最大DD：3.0 USD

積極的（経験者向け）- 開始ロット：0.02、乗数：1.25、Step1/Step2：80/120ポイント、最大DD：10.0 USD

バランス型（推奨）- デフォルト設定が最適なリスク/リワードを提供、$500+の口座に適し、月次リターン5-15%を期待

プロフェッショナル機能

マルチ通貨サポートはすべての通貨ペア、金属、指数で動作します。VPS互換で24時間365日の運用が可能。最小限のリソース使用で最適化された低レイテンシー。すべてのMT5ブローカーで動作するブローカーニュートラル。包括的な履歴テストサポートを備えたバックテストフレンドリー。

最小要件

MT5プラットフォーム、$100+の口座（推奨$500+）、安定したインターネット接続、グリッドトレーディングの基本的な理解。

技術仕様

プラットフォーム：MetaTrader 5 | 戦略：Williams %RグリッドとDCA | ポジション管理：回復モード付きインテリジェントグリッドシステム | リスクアプローチ：ドローダウン保護付きプログレッシブロットサイジング

この機関レベルのEAであなたのトレーディングを変革してください。


おすすめのプロダクト
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
エキスパート
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
エキスパート
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
エキスパート
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
エキスパート
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
エキスパート
DollarEdge Reversal EA Pro: 日足時間軸でのUSD反転検出 DollarEdge Reversal EA Pro は、USD主要通貨ペアにおける潜在的な反転条件を特定するために設計されています。これは 日足 (D1) 時間軸で動作し、複数の関連シンボルにわたる米ドルの強さまたは弱さを評価するマクロテクニカルな手法であるUSD影響反転戦略 (UIRS) を使用しています。 このEAは、システマティックなシグナル検出、構造化された実行、およびスイングまたはポジションスタイルの設定を好むトレーダーに適した構成可能なリスクパラメーターに焦点を当てています。 コア取引ロジック             DXYセンチメントエンジン: このEAは米ドル指数 (DXY) の傾向を評価し、最大9つのUSD主要ペアと相互チェックします。これにより、相関関係の変化と勢いの転換を特定するのに役立ちます。                 レベルベースの反発確認: サポートまたはレジスタンスゾーン周辺の価格行動は、ATR調整済みバッファーを使用して評価され、潜在的な反転シグナルをフィルタリ
FREE
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
エキスパート
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
King Experts V2
Craig Alden Matteo
エキスパート
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
エキスパート
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
エキスパート
Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
FREE
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
エキスパート
MidasZigzag EA This EA is an automated trading system specifically developed for GOLD (XAUUSD) trading. It employs a breakout strategy based on the ZigZag indicator and is optimized for 15-minute timeframe trading. Recommendations: Currency Pair: XAUUSD (GOLD) Timeframe: M15 (15-minute) Minimum Deposit: $500 Account Type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads Brokers: IC Markets, Pepperstone, Exness, and other low-spread brokers Important:   Using a LOW SPREAD account is crucial for optimal
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
エキスパート
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
エキスパート
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
エキスパート
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
エキスパート
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
エキスパート
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
エキスパート
このロボットは、市場での取引機会を特定するために、これら2つの人気指標を使用する自動化取引ツールです。RSI（相対力指数）は、市場内の他の資産との相対的な強度を測定する技術指標です。Bollinger Bandsは、市場の変動性を測定し、特定の資産の価格上限を決定する指標です。 RSIとBollinger Bandsの2つの指標を組み合わせた取引ロボットは、収益性の高い取引機会を特定するためにこれら2つの指標を共に使用します。 RSIが資産の買われすぎまたは売られすぎの状態を示し、Bollinger Bandsが価格の限界に近づいていることを示す場合、ロボットは自動的に取引に参加または退出します。 このロボットは、複数の通貨ペアで同時に動作できるため、複数の通貨で取引機会を探すことができます。これは、ポートフォリオを多様化し、利益を最大化したいトレーダーにとって特に有用です。 RSIとBollinger Bandsの指標を使用した取引ロボットは、設定や使用が簡単です。ユーザーの好みに合わせてカスタマイズできます。また、ロボットは完全自動化されており、常に監視する必要がなく、24時間、
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
エキスパート
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
エキスパート
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
エキスパート
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
エキスパート
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
GoldenEagle
Chantal Thys
エキスパート
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
エキスパート
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
エキスパート
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
エキスパート
このエキスパートアドバイザーは、MACD、ストキャスティック、RSIなどの指標から得られるシグナルを精査し、市場のトレンドと転換点を把握します。 複数の戦略を組み込み、シームレスに連携させています。 アドバイザーはリアルタイムで市場状況を分析し、事前定義されたストップロスとテイクプロフィットのレベルで自動的に取引を実行します。 使いやすさも「HydraAlchemist」の大きな特長です。直感的で理解しやすい設定画面では、少ないパラメータで取引戦略を実行できます。 ゴールド(XAUUSD)の5分足で取引を行う際には、最低残高$500からスタートできます。 XAU(GOLD)USD 5分足 最低残高 : $500
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
エキスパート
GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System Overview GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management. Key Features Multi-Strategy Architecture Strategy A (Conservative) provides long-term swing trading with high probability setups. St
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
エキスパート
Cloud DCA Pro EA - Advanced Ichimoku DCA Trading System Product Overview Cloud DCA Pro is a sophisticated Expert Advisor combining Ichimoku Kinko Hyo analysis with intelligent Dollar Cost Averaging strategy. Designed for systematic, emotion-free trading without traditional stop losses. Key Features No Stop Loss Strategy - Uses smart DCA levels instead of hard stops Ichimoku Cloud Analysis - Professional trend detection and filtering Intelligent DCA System - Progressive position averaging with mu
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
インディケータ
Trading Dashboard Pro: MetaTrader 5 究極のコマンドセンター あなたのMT5ターミナルをプロ仕様のトレードステーションへ Trading Dashboard Pro は、プロトレーダー、プロップファーム（Prop Firm）挑戦者、そして真剣なスキャルパーのために設計された、包括的なリスク管理および口座分析ツールです。重要な市場データと口座の健全性指標を一つのエレガントなインターフェースに統合します。 なぜこのダッシュボードが必要なのか？ 1. プロップファーム・トレーダー向け (FTMO, MFF等) プロップファームには厳格な 日次ドローダウン (Daily Drawdown) ルールがあります。 解決策: このダッシュボードは、当日および当月の 最大ドローダウン (Max DD) を具体的に追跡・表示します。許容損失リミットまであとどれくらいか、一目で把握できます。 2. スキャルパーおよびデイトレーダー向け 解決策: 「日次トレード分析」 セクションが即座に更新され、「今日」と「昨日」の純利益、取引ロット数、取引回
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
インディケータ
RSI Advanced - Elevate Your Analysis & High-Potential Trade Signals Overview RSI Advanced is a powerful custom indicator for MetaTrader 5, designed to elevate your technical analysis and provide reliable trading signals. This indicator integrates a standard Relative Strength Index (RSI) with a sophisticated system of Moving Averages (MA) and Bollinger Bands (BB) applied directly to the RSI's data. Furthermore, it incorporates advanced divergence detection capabilities, empowering traders to iden
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
ユーティリティ
Magic Order Manager EA v1.02 - Professional Trading Assistant Smart Position Management Tool with Auto Take Profit System Product Description Magic Order Manager is a professional-grade Expert Advisor designed to optimize trading profits through smart automation and risk control. This position management tool provides automated profit taking based on customizable rules while maintaining comprehensive risk monitoring. Key Features Intelligent Auto Take Profit Automatically closes all positions wh
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
ユーティリティ
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Advanced Trade Management Utility (IMPORTANT: This is a Trade Management Utility, NOT an automated trading system. It intelligently closes existing positions to reduce drawdown; it DOES NOT open any new trades.) Struggling with drawdown and manually managing complex offsetting positions? Introducing the Smart Order Hedging EA MT5 Pro , a powerful utility designed to automatically find and close combinations of your existing profitable and losing trades on MetaTr
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
ユーティリティ
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Position Optimizer Overview PosiOptimizer EA is a sophisticated position management tool designed to optimize hedging strategies by intelligently closing counter-directional order pairs. This Expert Advisor uses advanced algorithms including K-means clustering, hash maps, and Sharpe ratio analysis to identify and close the most optimal position pairs while maintaining controlled drawdown and desired buy/sell ratios. Key Features Advanced Pairing Algorithms The EA
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
ユーティリティ
EA Performance Monitor - Your Trading Command Center Overview EA Performance Monitor is a comprehensive monitoring tool for MetaTrader 5 that provides real-time oversight of all Expert Advisors running across your charts. This utility displays performance metrics, risk assessment, and account health in a centralized dashboard, enabling efficient portfolio management and informed decision-making. Key Features Mission Control Dashboard Transform your trading workspace into a professional command
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
インディケータ
Trading Dashboard Pro MT4: The Ultimate Command Center Modernize Your Classic MetaTrader 4 Terminal Immediately Trading Dashboard Pro MT4 is not just an indicator; it is a comprehensive risk management and account analysis utility designed specifically to bring the power of modern analytics to the classic MT4 platform. Designed for professional traders, Prop Firm candidates (FTMO, MFF, The Funded Trader), and serious scalpers, it consolidates critical market data, account health metrics, a
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
エキスパート
Enhanced Candlestick DCA EA - Professional Trading Strategy Description The Enhanced Candlestick DCA EA is a sophisticated multi-strategy trading system that combines Japanese candlestick pattern analysis with advanced Dollar Cost Averaging (DCA) position management. Developed with both safety and profitability in mind, this EA dynamically adapts to changing market conditions through its intelligent entry system and comprehensive risk management framework. Key Features Entry System Candlestick P
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
エキスパート
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
エキスパート
PrecisionGold PRO: The Institutional Approach to XAUUSD Algorithmic Trading Welcome to the documentation for PrecisionGold PRO , a trading system engineered to solve the inherent volatility problems of the Gold market. This is not a "get rich quick" scheme; it is a discipline-enforcing algorithm designed for serious capital growth. Zero-Compromise Safety: NO Grid. NO Martingale. NO Arbitrage. Core Philosophy: "Sniper Entries based on Market Structure. " SECTION 1: THE "SNIPER" LOGIC DEC
フィルタ:
245237776
236
245237776 2025.12.25 15:24 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

budij
14
budij 2025.07.21 03:19 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Khac Thanh Bui
4533
開発者からの返信 Khac Thanh Bui 2025.12.24 07:37
Thanks
レビューに返信