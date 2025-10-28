- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
105
利益トレード:
96 (91.42%)
損失トレード:
9 (8.57%)
ベストトレード:
3.80 USD
最悪のトレード:
-0.31 USD
総利益:
122.51 USD (13 813 pips)
総損失:
-1.91 USD (63 pips)
最大連続の勝ち:
35 (46.68 USD)
最大連続利益:
46.68 USD (35)
シャープレシオ:
1.52
取引アクティビティ:
14.97%
最大入金額:
1.85%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
317.37
長いトレード:
88 (83.81%)
短いトレード:
17 (16.19%)
プロフィットファクター:
64.14
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-0.21 USD
最大連続の負け:
2 (-0.38 USD)
最大連続損失:
-0.38 USD (2)
月間成長:
14.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.38 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.03% (0.16 USD)
エクイティによる:
18.71% (100.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.80 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.68 USD
最大連続損失: -0.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community
This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.
Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!
