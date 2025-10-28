シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NoLoss Quantum AI
MARC ALBRECHT SCHMID

NoLoss Quantum AI

MARC ALBRECHT SCHMID
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
RoboForex-ECN-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
105
利益トレード:
96 (91.42%)
損失トレード:
9 (8.57%)
ベストトレード:
3.80 USD
最悪のトレード:
-0.31 USD
総利益:
122.51 USD (13 813 pips)
総損失:
-1.91 USD (63 pips)
最大連続の勝ち:
35 (46.68 USD)
最大連続利益:
46.68 USD (35)
シャープレシオ:
1.52
取引アクティビティ:
14.97%
最大入金額:
1.85%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
317.37
長いトレード:
88 (83.81%)
短いトレード:
17 (16.19%)
プロフィットファクター:
64.14
期待されたペイオフ:
1.15 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-0.21 USD
最大連続の負け:
2 (-0.38 USD)
最大連続損失:
-0.38 USD (2)
月間成長:
14.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.38 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.03% (0.16 USD)
エクイティによる:
18.71% (100.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.80 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.68 USD
最大連続損失: -0.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community


This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.


Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!


レビューなし
2025.11.19 23:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 14:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
NoLoss Quantum AI
299 USD/月
24%
0
0
USD
621
USD
9
100%
105
91%
15%
64.14
1.15
USD
19%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください