ENIX mt5
- エキスパート
- Vitalii Tkachenko
- バージョン: 1.20
- アップデート済み: 14 1月 2026
- アクティベーション: 15
|価格: 404$ -> 505$
定量的ロジック、ボラティリティ分析、機械学習コンポーネントを統合し、市場構造、タイミング、モメンタムに動的に適応する統合システムを構築しています。
ENIX は静的なパターンに依存せず、ボラティリティサイクル、流動性フロー、オーダーブックの不均衡から学習し、最も効率的なエントリーとエグジットの機会を見つけ出します。
これにより、複数の市場環境および幅広い取引銘柄に対応可能です。
主な特徴:
-
アダプティブハイブリッドモデル: ボラティリティベースのエントリーロジックと、流動性に敏感なエグジット最適化を組み合わせています。
-
マルチレイヤーシグナルフィルタリング: 価格構造、モメンタム、ボリューム挙動を使用します。
-
MT5 プラットフォームに最適化され、さまざまな取引環境および全てのブローカーに対応します。
-
XAUUSD および USDJPY に特化しています。
-
時間足 M30
コア原理: ハイブリッド定量エンジン (HQE)
|ハイブリッド定量エンジン は ENIX mt5 の分析基盤です。リアルタイムで継続的に相互作用する3つの異なる分析レイヤーを統合しています。
|構造レイヤー
|ボラティリティクラスタリングと方向性の強さを用いて、短期および長期の市場形成を検出します。
|行動レイヤー
|オーダーフローおよび出来高反応を評価し、市場センチメントの変化を特定します。
|適応レイヤー
|現在の市場効率に基づいて、取引タイミング、ロット配分、テイクプロフィットゾーンを調整します。
この移行中、システムはボラティリティ、流動性、市場の厚み、モメンタムの強さを継続的に監視し、リアルタイムで内部パラメータをインテリジェントに調整します。
その結果、ENIX はリスクとリワードの間に一貫したアダプティブなバランスを保ち、急速に変化する市場環境下でも安定した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
ENEA との違い:
ENEA mt5 がレジーム切り替えやマクロレベルのトレンド分析に焦点を当てているのに対し、ENIX mt5 はミクロ構造の精度とリアルタイム市場適応に重点を置いています。
日中の変動に素早く反応し、複数のシグナル確認でノイズをフィルタリングし、取引サイズと頻度を自動調整します。
これにより、ボラティリティ変化のある環境でも特に効果的であり、複数資産タイプにおいて安定した結果を保証します。
ライブ運用での主な強み:
- モメンタムベースのエントリーシステム: トレンド確認前に新たなインパルスを検出して取引を行います。
- 精密なエグジット: 流動性ポケットを利用して効率的に利益を確保します。
- 継続的な自己調整: 外部入力なしで自動的にパラメータを最適化します。
ENIX mt5 における人工知能 (AI) の役割ENIX mt5 は AI 駆動の適応型意思決定レイヤー を統合しており、インテリジェントなパターン認識と文脈分析を通じてハイブリッド定量エンジンを強化します。
AI はリアルタイムおよび過去のデータから継続的に学習し、ボラティリティ、流動性の変化、取引結果の微妙な相関を特定します。
これにより、ENIX はリアルタイムでシグナル品質とリスクキャリブレーションを改善できます。AI モジュールは次の3つの主要な目的を果たします:
- パターン適応: 市場行動の変化を検出し、内部フィルターと閾値を自動的に調整します。
- 取引評価: 直近の取引パフォーマンスを分析し、エントリータイミングを改善し、ドローダウンを削減します。
- コンテキスト分析: 市場反応、セッションボラティリティ、サイクル強度などのマクロおよびミクロ要因を解釈し、不安定な状況での誤エントリーを回避します。
これにより、エキスパートアドバイザーは市場のダイナミクスが進化しても適応性と効率性を維持し、精度、一貫性、長期安定性において明確な優位性を提供します。
まとめ:
ENIX mt5 は、インテリジェントなアルゴリズム取引の洗練された進化形を表しています。定量的精度と適応ロジックを組み合わせることで、
手動最適化を必要とせず、市場の異なるフェーズでも安定した結果を達成します。安定性、
自律性、技術革新を重視するトレーダーのために設計された ENIX mt5 は、完全自動化された、知的に適応可能で、実市場に即したプロフェッショナルレベルのパフォーマンスを提供します。
After running ENIX for over 2 months on live accounts, the EA has done good on XAUUSD but quite poor on USDJPY. Still in profit overall. I reduced my USDJPY lot sizes and will keep monitoring