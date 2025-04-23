SMC Sessions MT5

5

SMCセッションインジケーターは、ICTコンセプト、流動性ハント、セッションベースの戦略に頼るスマートマネートレーダー向けに作られた高精度ツールです。機関投資家レベルのトレーダーが使用する最も実績のある人気のコンセプトを使用して、重要なセッションベースの取引ゾーンをシームレスにマッピングします。このオールインワンセッションインジケーターは、 ICTアジアレンジ、ロンドンブレイクアウト、ニューヨークレンジ、ICTロンドンオープンキルゾーン、ICTニューヨークオープンキルゾーン、オープニングレンジブレイクアウト（ORB） ロンドン、ニューヨーク、東京をカバー）、強力なミッドナイトオープニングレンジなど、最も効果的で確率の高いレンジ戦略をチャートにオーバーレイします。また、シドニー、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要な外国為替取引セッションも強調表示します。各レンジは、タイムボックス手法を使用して最高の精度で描画され、主要なFVG（フェアバリューギャップ）、レンジスイープ、セッションの高値/安値、および潜在的なマーケットメーカーの操作ゾーンを特定するのに役立ちます。本格的な SMC トレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、あらゆるブローカーのサーバー時間に合わせて高度にカスタマイズ可能で、あらゆるチャートや時間枠で正確な実行を可能にします。


ICTアジアレンジ戦略： ICTアジアレンジは、スマートマネーおよびICTフレームワークにおける基本的な戦略です。23 :00から4:00 GMTの間の蓄積ゾーンと保ち合いゾーンを特定し、流動性トラップを設定することで、トレーダーがロンドンまたはニューヨークのセッション拡大を予測できるようにします。このツールは、セッションボックスと高値/安値のスイープエリアを視覚的に表示し、価格の拒否や流動性の流出を視覚的に確認できるようにします。これらのゾーンは流動性を引き寄せる磁石として機能し、日次バイアスの確認やキルゾーンへのエントリーのためのセットアップを準備します。


ロンドンブレイクアウト戦略：ロンドンブレイクアウトは、個人投資家と機関投資家の間で最も人気のあるエントリー手法の一つです。GMT 0:00から7:00までのこのセッションは、ロンドン市場のオープン流動性流入によって引き起こされるボラティリティの高い動きを捉えます。このインジケーターはブレイクアウトのサインとセッションボックスをプロットし、トレーダーがダマシブレイク、ストップハンティング、あるいは真のマーケットメーカーの意図を見極めることを可能にします。ブレイクアウトシンボルは強気または弱気の継続パターンを確認するのに役立ち、ニューヨーク市場前のセットアップに重点を置くブレイクアウトトレーダーやトラップトレーダーに最適です。


ニューヨークレンジ戦略：ニューヨークレンジは、ロンドン市場などの主要セッション後のリトレースメントエントリー反転セットアップを見極める鍵となります。GMT 12:00～14:00をカバーし、ニューヨーク市場のオープン前後の市場構造の変化とロンドン市場との重なりをオーバーレイ表示します。このツールは、このレンジの高値と安値をプロットし、 FVG形成、流動性スイープ、マーケットメーカーの蓄積パターンの検出をサポートします。反転セットアップ、セッション終盤のブレイクアウト、またはICT PMセッションの取引に最適です。


ICTロンドンオープン・キルゾーン： GMT午前6時から午前8時の間に形成されるこのゾーンは、高確率の流動性急騰の前兆となることが多い。これはICTメンターシップで教えられているキルゾーンのロジックを浮き彫りにする。トレーダーは、価格がアジアの高値/安値をスイープし、プレミアム/ディスカウントゾーンに戻るかどうかを観察することで、エントリーモデルを検証できる。このインジケーターは自動的にレンジをマークし、高値/安値がスイープされたかどうかを明確なシンボルマーカーで表示する。


ICTニューヨーク市場オープン・キルゾーン： 11:00から14:00（GMT）にかけて、このセッションはニューヨーク市場のオープン時の機関投資家の出来高シフトを反映します。マクロの時間枠バイアスと整合しており、流動性レイド、FVG、レンジスイープに基づくエントリーをサポートします。トレーダーはこのキルゾーンを利用して、ニュースリリース、市場のオープン、そして出来高主導の変動を軸に取引を構築します。


ロンドン市場開始レンジブレイクアウト（ORB）：午前7時から午前8時（GMT）まで稼働するロンドンORBは、日中取引において重要なレンジブレイクアウトを可視化します。ロンドン市場開始後の1時間の高値と安値のアンカーを定義し、トラップされた出来高、ブレイクアウトの継続、あるいは偽の動きを特定するのに役立ちます。特に、出来高クラスター、注文フロー、レンジ拡大ツールなどを使用するトレーダーにとって有用です。


ニューヨーク市場オープニングレンジブレイクアウト（ORB）：この13:00～14:00（GMT）のレンジは、ニューヨーク市場のオープンからのブレイクアウトの動きを捉えます。ロンドン市場の引け前の初期のバランスシフト、フェイクブレイクアウト、流動性流出を見極めるのに最適です。このインジケーターはレンジ反応を追跡するため、 ICTブレーカーブロック、注文ブロック、スマートマネーリバーサルゾーンと組み合わせるのに最適です。

東京オープニングレンジブレイクアウト（ORB）： GMT 00:00から1:00まで、東京ORBはオーバーナイト流動性集中の検知に役立ちます。見落とされがちですが、このセッションは、後にロンドンとニューヨークの動向に影響を与えるアジア主導の流動性トラップを特定するのに役立ちます。これは、アジア主導のサポート/レジスタンススイープを探り、グローバルなセッションフローを監視しているトレーダーにとって有用です。

深夜開始レンジ（ミッドナイトOR）： GMT 00:00から01:00までの深夜ORは取引開始日を示し、日次バイアス決定の重要な基準となります。SMCトレーダーは、このレンジをその日の初期マーケットメーカーレンジを定義するためによく使用します。このボックスは、流動性スイープロジックFVGゾーンと組み合わせることで、アジア・ロンドン間のクロスオーバーの潜在的な設定をマッピングするのに役立ちます。


レンジベースの戦略に加え、このインジケーターはシドニー、東京、ロンドン、ニューヨークの主要な外国為替取引セッションを、完全にカスタマイズ可能な色とスタイルを使用してマッピングします。これらのボックスにより、トレーダーは価格変動を機関投資家の注文フローサイクルと視覚的に整合させ、主要な時間枠内で価格が上昇、変動、または拡大する場所を把握できます。

このインジケーターにはFVGギャッププロット機能が搭載されており、66.66%のギャップフィルロジックに基づく正確な検出により、強気と弱気の両方のアンバランスを表示します。ユーザーは、埋められていないギャップとギャップサイズ（ピップ単位）を追跡し、レンジブレイクアウト流動性スイープとの合流点を利用して、強力なセットアップを構築できます。FVGは独自の色で強調表示され、価格がこれらの領域に入った際にカスタマイズ可能なアラートが通知されます。

各セッションには、オプションの流動性スイープアラートが設定されており、セッションの高値または安値を下回った際にトレーダーに通知されます。これはSmart Moneyの典型的なターゲットです。アラートはモバイル、メール、ポップアップで有効にすることができ、チャートから離れている場合でも、マーケットメーカーのレンジ違反セッション拡大イベントに関する最新情報をトレーダーに提供します。

すべての時間設定はサーバー時間ロジックに組み込まれているため、どのブローカーやプラットフォームでも正確な同期が確保されます。セッションの開始時間、終了時間、カラースキーム、フォント設定、線のスタイル、ラベルなど、インジケーターはお客様独自の取引ワークフローに合わせて完全にカスタマイズ可能です。描画方法は塗りつぶしボックスアウトラインスタイルの両方に対応しており、チャートの美観を自由にコントロールできます。

SMCセッションインジケーターは、ロンドン市場の反転、アジアの流動性トラップ、ニューヨーク市場のFVG拡大など、あらゆる取引において、機関投資家レベルの市場洞察を提供するように設計されています。Smart Money Concepts、マーケットメーカーによる操作理論、そしてICT取引戦略に完全に準拠しています。スキャルパーからスイングトレーダーまで、このツールは生の値動きと構造化されたセッションベースのプランニングの間のギャップを埋め、主要な市場の転換点、流動性トラップゾーン、そして注文フロー主導の反応を自信を持って特定するために必要な明確さを提供します。

今後の機能強化：今後のアップデートでは、BOS（Break of Structure）レベルとOB（Order Block）レベルの自動描画機能を追加する予定です。これらの追加機能は、一般的に使用される市場構造の概念に基づいて、ユーザーがチャート上の重要な関心領域を特定しやすくすることを目的としています。

レビュー 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

おすすめのプロダクト
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
インディケータ
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
インディケータ
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
ユーティリティ
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
エキスパート
Moving Average Surfer – MT5向け精密トレンドキャプチャ EA Moving Average Surfer は、正確なエントリー判断・効率性・自動リスク管理を求めるトレーダーのために設計された高度なエキスパートアドバイザーです。高速と低速の移動平均線を組み合わせたトレンド分析に加え、市場環境をさらに精査するための複数のフィルターを搭載し、高確率の取引セットアップだけを選び抜くことを目的としています。 RSI フィルターによるモメンタム判定、ATR ベースのストップロス／テイクプロフィット、資金を保護する動的ロット管理など、実践的な安全機能が豊富に組み込まれています。また、長期・短期を問わずあらゆる時間足で稼働でき、スキャルピングからスイングまで幅広い手法に対応します。ユニークなマジックナンバーにより複数チャート同時運用も安全に行えます。 規律ある自動売買と柔軟なカスタマイズ性を両立した Moving Average Surfer は、高確率エントリーを正確に捉えたいトレーダーに最適なソリューションです。
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
インディケータ
インジケーターは、可能な限り最小のラグで 再描画せず にチャートに高調波パターンを表示します。インディケータトップの検索は、価格分析の波動原理に基づいています。 詳細設定では、取引スタイルのパラメータを選択できます。ろうそく（バー）のオープニングで、新しいパターンが形成されると、価格変動の可能性のある方向の矢印が固定され、変更されません。 インジケーターは、次のパターンとその種類を認識します：ABCD、Gartley（Butterfly、Crab、Bat）、3Drives、5-0、Batman、SHS、One2One、Camel、Triangles、WXY、Fibo、Vibrations。デフォルトでは、ABCDとGartleyの数字のみが設定に表示されます。多くの追加の構成可能なパラメーター。 主なパラメータ: ShowUpDnArrows-予想される方向矢印を表示/非表示 ArrowUpCode-上矢印コード ArrowDnCode-下矢印コード Show old history patterns-古いパターンの表示を有効/無効にします Enable alert messages,
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
インディケータ
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
インディケータ
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Inverted Chart EA
Samuele Borella
ユーティリティ
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
インディケータ
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
DYJ BoS
Daying Cao
インディケータ
DYJ BoS インジケーターは、次のような市場構造の変化の主な要素を自動的に識別してマークします。 構造のブレイクアウト (BoS): 価格が大きく変動し、構造の前のポイントを突破したときに発生します。 彼は上昇トレンドと下降トレンドの可能性のあるライン（UP と DN、つまり連続した新高値と新安値）をマークし、価格がこれらのラインを突破すると、赤（弱気）と緑（強気）の矢印でマークします。 BoS は通常、価格が以前の価格変動によって確立されたスイング安値または高値を決定的に突破したときに発生します。価格がスイング高値を上回ったりスイング安値を下回ったりすると、単に以前に形成された市場構造から抜け出すだけなので、「ブレイクアウト」構造と呼ばれます。これは多くの場合、市場センチメントとトレンドの方向の変化を示し、既存のトレンドの継続または新しいトレンドの始まりを示唆します。 ポジションのクローズの精度を高めるために、通常はストップロスとテイクプロフィットを設定しないことが推奨されます。最終ポジションは通常、同じ方向の次のブレイクスルー ポイント、または反対方向のブレイクスルー
Terra Infinity
Ivan Simonika
インディケータ
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
インディケータ
Quantum Channel Pro は、価格トレンド、反転ポイント、市場ノイズを高精度で識別するための革新的なマルチチャネルボラティリティ分析ツールです。適応型標準偏差チャネル技術を採用し、3つの価格帯（内側、中間、外側）を動的に描画することで、トレーダーが市場の状態を視覚的に把握し、高確率な取引機会を捉えることを可能にします。 主な特徴 3段階スマートチャネル 内側チャネル（緑色） : 1σ変動幅、「通常波動ゾーン」を示す 中間チャネル（橙色） : 2σ変動幅、「潜在的反転ゾーン」を示す 外側チャネル（赤色） : 3σ変動幅、「過買い・過売り警戒ゾーン」を示す リアルタイム確率統計 独自の「ゾーン分析システム」が各チャネル内での価格出現頻度を自動計算し、以下を表示: 内側チャネル確率（平常市場） 中/外側チャネル確率（トレンド加速期） 外側チャネル突破確率（極端な反転シグナル） 適応型マーケットノイズフィルタリング 動的に調整される標準偏差計算により、通貨ペア、株式、暗号資産など異なる資産の変動特性に自動適応し、偽信号を削減。 マルチタイムフレーム対応 デフォルト設定（2
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
インディケータ
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
インディケータ
MSnR Lines は、サポートとレジスタンスの水準をチャート上に表示するカスタムインジケーターです。これらの水準は、マレーシアのSNR理論に基づいています。この理論では、水準は特定の価格水準を指し、エリアではありません。これらの価格水準は、ラインチャートのピークと谷に基づいています。 特徴： A-Level、V-Level、ギャップレベルの3つの種類の水準。 水準の新鮮さインジケータ：新鮮な水準は、未テストの水準や取引された水準よりも重要です。 新鮮な水準と新鮮でない水準の色とスタイルをカスタマイズ可能。 新鮮な水準のみを表示するか、すべての水準を表示するかを選択できます。 バックテスト期間と現在の価格上下の水準の数を調整可能。 複数のタイムフレームをサポート。 用途： トレーダーは、MSnR Linesを使用して潜在的なサポートとレジスタンスの水準を識別し、取引の意思決定を行うことができます。新鮮な水準はより重要であり、より良い取引機会を提供する可能性があります。また、異なるタイムフレームの水準を使用してマルチタイムフレーム分析を行い、取引の精度と信頼性を向上させることができ
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
インディケータ
ProEngulfingの無料バージョンは、1日あたり1つのシグナル制限と少ない機能を備えたQualifiedEngulfingです。 mql5コミュニティのKoala Trading Solutionチャンネルに参加して、Koala製品に関する最新情報を確認してください。参加リンクはこちら： https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution この製品のMT4バージョンは、以下のリンクからダウンロード可能です： https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing – MT4向けのプロフェッショナルなエンガルフパターンインジケーターの紹介 ProEngulfingは、精密なエンガルフパターンを識別し、強調表示するために設計された最先端のインジケーターで、信頼性の高いシグナルを提供します。MetaTrader 4向けに開発され、取引の意思決定に役立ちます。 ProEngulfingの仕組み： ProEngulfingは、高度なアルゴリズムを使
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
インディケータ
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
インディケータ
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
インディケータ
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
インディケータ
インジケーターについて このインジケーターは、金融商品の終値に対するモンテカルロシミュレーションに基づいています。モンテカルロ法とは、以前の観測結果に基づくランダムな数値を使用して、さまざまな結果の確率をモデル化するための統計的手法です。 どのように機能しますか？ このインジケーターは、歴史的データに基づき、時間の経過とともにランダムに価格が変動する複数の価格シナリオを生成します。各シミュレーション試行は、 終値 の変動を考慮するためのランダム変数を使用し、与えられた期間における将来の市場変動を効果的に模倣します。 モンテカルロシミュレーションの利点 - モンテカルロシミュレーションは、複数の将来のシナリオに対して戦略をテストすることで、さまざまなトレード戦略のリスクを分析するのに役立ちます。 - 稀な極端なイベント（テールリスク）を含むさまざまな市場状況で戦略のパフォーマンスを把握することができます。 - 単一の予測に依存するのではなく、モンテカルロ法は関連する確率を伴う潜在的な結果の範囲を提供します。これにより、利益や損失の可能性を理解するのに役立ちます。 モンテカルロ法は、
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
インディケータ
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
インディケータ
KT Momentum Arrows インジケーターは、一方向への急激なボラティリティとバンドの乖離に基づいて計算される、瞬間的なブレイクアウトを検出するツールです。動きの強さとタイミングを捉えることに特化しており、モメンタムトレードに最適です。 価格が上部バンドを上抜けして終値が確定したときに買いシグナルが、下部バンドを下抜けしたときに売りシグナルが発生します。 バンドの広がりとボラティリティの両方に影響を与える「係数（Magnitude Coefficient）」が入力として用いられます。通貨ペアや時間軸に応じて最適な値を選定し、分析することが推奨されます。 主な特徴 リペイントなし！ モメンタムトレーダーにとって優れたエントリーツール。 勝率、平均利益、勝ち/負けなどのパフォーマンス分析機能付き。 デイトレード、スイングトレード、スキャルピングに対応。 入力パラメーター 履歴バー数:  インジケーター計算に使用するローソク足の数。 マグニチュード係数:  バンドの拡張とボラティリティ計測に使う単一の係数。 パフォーマンス分析:  利益傾向のラインを含む分析を表示/非表示に切
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
インディケータ
AtBot： どのように機能し、どのように使用するか ### どのように機能するか MT5プラットフォーム用の「AtBot」インジケーターは、テクニカル分析ツールの組み合わせを使用して売買シグナルを生成します。単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、および平均真実範囲（ATR）インデックスを統合して取引機会を特定します。さらに、Heikin Ashiキャンドルを使用してシグナルの精度を向上させることもできます。 購入後にレビューを残すと、特別なボーナスギフトを受け取ります。 ### 主な機能： - 再描画なし： シグナルはプロット後に変更されません。 - 再描画なし： シグナルは一貫しており、変更されません。 - 遅延なし： 遅延なくタイムリーなシグナルを提供します。 - 多様な時間枠： あらゆる時間枠で使用可能で、取引戦略に合わせることができます。 ### 操作手順： #### 入力と設定： - firstkey (TrendValue)： トレンド検出の感度を調整します。 - Secondkey (SignalValue)： 売買シグナル生成の感度を定義します。 - ma
作者のその他のプロダクト
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
インディケータ
ICTニューヨークオープン・キルゾーン・インジケーターは 、 スマートマネー・コンセプト（SMC）   、   ICT取引モデル 、そして FX市場 における 流動性戦略を採用する トレーダー向けに設計されています。このツールは、機関投資家の取引量が大きな動きにつながる重要な時間帯である、   11:00～14:00 GMT の ニューヨークオープン・キルゾーン を表示します。このインジケーターは、 セッションレンジ 、 マーケットメーカーレンジ 、 流動性スイープ 、   FVGゾーン（フェアバリューギャップ）   、そして ブレイクアウトの機会を ハイライト表示し、 価格変動の激しい時間帯における価格動向 を包括的に把握できます。 このインジケーターは 、ニューヨークセッションのレンジ を タイムボックス でプロットし、セッションの 高値と安値 を描画することで、流動 性ハンティング 、 レンジスイープ 、 マーケットメーカートラップ の可能性を特定するのに役立ちます。FVG 検出機能は 、積極的な動きによって生じたギャップを表示し、潜在的な リトレースメントゾーン と 継続エリア
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
インディケータ
オープニングレンジブレイクアウトインジケーターは 、ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、 ボリューム または オーダーフロー ベースの戦略といった機関投資家の取引コンセプトに従うトレーダー向けに設計されたセッションベースの取引ツールです。このインジケーターは重要なセッションオープニングレンジをプロットし、トレーダーが主要な世界為替セッション全体にわたって潜在的な 流動性スイープ、ブレイクアウトゾーン、フェイクアウト、 そして 重要な日中レベル を特定できるようにします。 この戦略は 、オープニングレンジの概念に基づいています。これは、 各セッションの開始後に事前に定義されたタイムボックスであり、トレーダーがマーケットメーカーの意図、短期的なバイアス、日中の方向性を判断するのに役立ちます。このインジケーターは、レンジの高値と安値をマークし、それらのレベルを拡大することで、 スマートマネーブレイクアウト 、 セッションスイープ 、 フォールスブレイクアウト 、 フェアバリューギャップ（FVG）   、 レンジ拡大を 視覚的に監視するのに役立ちます。 こ
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
エキスパート
Fibo Scalper Pro Expert Advisor は、 人気のある フィボナッチ取引戦略 を自動化するために設計された強力なツールです。チャート上にフィボナッチレベルを自動的に描画および調整することで、取引プロセスを簡素化します。この機能は、分析でフィボナッチ リトレースメントとエクステンションを利用するトレーダーに利便性と正確性を提供します。 Fibo Scalper Pro の重要な機能の 1 つは、カスタマイズ機能です。これにより、プロのトレーダーは、特定の取引の好みに応じて各フィボナッチ レベルを有効または無効にすることができます。このレベルのカスタマイズにより、トレーダーはツールを個々の戦略や取引スタイルに合わせて調整できます。 取引シグナルをさらに強化するために、Fibo Scalper Pro には RSI、CCI、ストキャスティクスなどの人気の指標が組み込まれています。これらのインジケーターはフィボナッチシグナルを検証するフィルターとして機能し、取引戦略の全体的な精度と信頼性を高めます。 Expert Advisor には、資本の保護とリスクの効果
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
インディケータ
その   キャンドルパワープロ   は、解読するために設計された洗練された取引ツールです。     実ボリューム圧力、ティックデータの不均衡、機関投資家の注文フローのダイナミクス   測定することにより   強気相場と弱気相場の戦い   リアルタイムでこの指標は生の   ボリュームデータを実用的な洞察に 変換し、トレーダーが   スマートマネーの動き、流動性ハンティング、そして隠れた市場心理   各価格ローソク足の裏にあるものを分析することで   買い手/売り手の取引量の割合、乖離パターン、取引量に基づく確認など 、     価格行動とボリューム分析は 、トレーダーにとって非常に貴重です。       ICT、SMC、および機関投資家向け取引手法 。 従来のボリュームインジケーターとは異なり、     キャンドルパワープロ   焦点を当てる   ティックデータの粒度は 、各ローソク足の動きが基礎となる   強気/弱気の強さ   または潜在的な   マーケットメーカーの罠、反転、またはブレイクアウトの継続を 予測します。     セッションベースの戦略（ロンドン/ニューヨークのキルゾー
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
エキスパート
ブレイクアウトロボットEAは、 時間ベースのブレイクアウトを 自動化するために設計された特殊な取引ツールです。このEAは、指定された入力時間パラメータに基づいて、価格帯ボックスと高値/安値ラインを描画することで動作します。価格がこの定義された範囲の高値または安値を上抜けると、EAは自動的に取引を実行します。このシステムの中核機能は、22:00～02:00 GMTの EURJPYブレイクアウト に重点を置いていますが、柔軟なアーキテクチャにより、パラメータ調整によって ロンドン、ニューヨーク、東京、 ミッドナイトキルゾーン などの他の時間ベースの戦略にも適応できます。 主な機能は次のとおりです。 EURJPYレンジフォーカス:       EURJPYのブレイクアウトを22:00～02:00 GMTの時間帯で監視するようにハードコードされており、レンジしきい値は調整可能です。 カスタムセッションへの適応性：     特定のセッション向けに事前設定はされていませんが、トレーダーは設定を変更することで、ロンドン、ニューヨーク、東京、またはミッドナイトキルゾーン戦略を実装できます。 ダイナ
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
インディケータ
の     ICT アジア範囲指標     ICT アジア レンジ トレーディング戦略に基づいて、トレーダーが主要な市場構造と流動性ゾーンを特定できるように設計された強力なツールです。アジア セッション (ニューヨーク時間午後 7 時から深夜まで) の最高価格レベルと最低価格レベルを示し、その後のトレーディング セッションの市場動向に関する重要な洞察を提供します。このインジケーターは、流動性スイープと公正価値ギャップ (FVG) を強調表示することで取引の精度を高め、ICT トレーダーにとって不可欠なツールとなっています。 アジアの範囲はなぜ重要ですか? アジアセッションは、その後の取引セッションにおける価格変動の基礎となります。この範囲を理解することで、トレーダーは市場センチメントを予測し、流動性ゾーンを見つけ、戦略的な取引のエントリーとエグジットを設定することができます。 ICT アジアレンジインジケーターの主な利点と使用方法 ICT アジア レンジ インジケーターは、トレーダーに早期の市場洞察を提供し、ロンドンとニューヨークのセッションが始まる前に毎日のトレンドとセンチ
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
インディケータ
ロンドンセッションブレイクアウト戦略インジケーター は 、ICT（Inner Circle Trader） と Smart Money Concepts（SMC） を実践するトレーダー向けに設計されており、ロンドンセッション中のセッションベースの 流動性ハンティング、キルゾーン、 マーケットメーカーの行動 に焦点を当てています。このツールは、   GMT 午前0時 から午前7時までの価格高値と安値（一般的に ロンドンキルゾーン または マーケットメーカーレンジ と呼ばれます）を捕捉します。トレーダーは、機関投資家の活動とボラティリティの急上昇が最も多い潜在的なブレイクアウトゾーンを特定するのに役立ちます。 このインジケーター は、セッションタイムボックス、価格レンジ、フェアバリューギャップ（FVG）、 ブレイクアウトレベル を、鮮明なグラフィックで視覚的に強調表示します。ロンドンセッションにおける主要な動きである 、流動性スイープ、レンジコンソリデーション、 そして 急激な価格上昇 の分析をサポートします。流動性ゾーンと市場構造の変化を反映することで、トレーダーは価格が上昇または反
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
インディケータ
マルチタイムフレーム・キャンドル インジケーターは、トレーダーが短期の時間軸分析を高期の時間軸構造と整合させるのに役立つ強力な視覚化ツールです。選択した高期の時間軸（H1、H4、D1など）のキャンドルを現在のチャートに直接プロットすることで、チャートを切り替えることなく、市場全体の状況をより明確に把握できます。 このインジケーターが必要な人は誰ですか? このツールは次の場合に最適です。 スマート マネー コンセプト (SMC) / ICT より低い時間枠で取引を実行しながら、より高い時間枠のバイアスを利用するトレーダー。 日次またはセッションの勢いと同期を維持したいスキャルパーとデイトレーダー。 小さなチャートでエントリーを洗練させながら、HTF 構造をざっと確認したいスイング トレーダー。 価格アクション、需要と供給、またはトレンドフォローシステムのいずれを取引する場合でも、このインジケーターにより、エントリーはより長い時間枠の強さによって裏付けられます。 戦略の改善 マルチタイムフレームキャンドルは、次の点の改善に役立ちます。 方向性バイアスの確認 – 支配的なトレンドまた
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
インディケータ
ニューヨークレンジインジケーターは 、ICT（インナーサークルトレーダー） コンセプト、スマートマネー取引、 機関投資家向けのプライスアクション手法 を適用するトレーダー向けに開発されたセッションベースの分析ツールです。ニューヨークセッション向けに特別に設計されたこのインジケーターは、 ロンドン終値 と ニューヨーク始値 に重なる重要な時間帯である、   GMT   12:00 から14:00の価格帯を捕捉します。 セッションの高値と安値 を特定し、 フェアバリューギャップ（FVG） を検出し、潜在的な 流動性スイープゾーンを 強調表示することで、トレーダーが マーケットメーカーの行動、セッションレンジのブレイク 、 リトレースメントの機会 を正確に分析するのに役立ちます。 この戦略は 、ニューヨーク・キルゾーン と ロンドン・ニューヨーク・セッションの 重なり合い 中に発生する 市場構造の変化 と 蓄積・分配パターン を理解することに重点を置いています。このインジケーターは 、構造のブレイク（BOS）、市場構造の変化（MSS）、変位キャンドル、不均衡ゾーン、 流動性ボイド といった
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
インディケータ
エグジットエリアアルティメットは、 チャート上に毎日の 平均トゥルーレンジ（ATR） と 平均日次レート（ADR） のレベルを示すことにより、取引の意思決定を強化するように設計されたテクニカル指標です。これらのレベルを理解することで、トレーダーは 1 日を通しての資産の平均的な動きを簡単に評価できます。この多用途のインジケーターは、デイトレーダーにとってさまざまな目的に役立ち、注文の発注を支援し、日中の傾向を特定し、トレーリングストップロスレベルを設定し、毎日のテイクプロフィットレベルを確立します。 この指標の重要な特徴の 1 つは、市場のボラティリティと価格帯に関する貴重な洞察を提供する ATR 指標と ADR 指標への依存です。トレーダーはこの情報を使用して適切なテイクプロフィットとストップロスのレベルを決定し、リスク管理戦略を最適化できます。このインジケーターは、表示されたレベルに基づいて残りのピップも計算するため、潜在的な利益または損失を迅速に評価できます。 Exit Area Ultimate はあらゆるシンボルと互換性があり、トレーダーは幅広い資産に適用できます。さらに、各
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
インディケータ
の     FVGゾーンインジケーターMT5     は、市場における公正価値ギャップ (FVG) を特定し、公正価値と市場価格の間の価格不均衡を浮き彫りにするように設計された強力なツールです。このギャップの正確な特定により、トレーダーは潜在的な市場参入および市場退出ポイントを見つけることができ、情報に基づいた取引決定を行う能力が大幅に向上します。 FVG ゾーン インジケーターは、直感的でユーザー フレンドリーなインターフェイスを備えており、チャート上の公正価値ギャップを自動的にスキャンして、価格チャートにこれらのゾーンをリアルタイムでマークします。これにより、トレーダーは、今後の価格修正やトレンドの継続を示唆する可能性のある潜在的な価格の不均衡を迅速かつ簡単に認識できます。 主な機能は次のとおりです。 リアルタイムギャップ検出:       FVG が表示されると自動的に識別してマークします。 ギャップサイズをピップ単位で表示:     このインジケーターは、特定された各ギャップのサイズをピップ単位で表示し、トレーダーがギャップの重要性を理解するのに役立ちます。 現在の価格からのピ
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
インディケータ
ローソク足ギャップ インジケーターは、曜日ごとのローソク足ギャップを自動的に識別するため、 ギャップ取引戦略を 利用するトレーダーにとって不可欠なツールです。ギャップとは、連続する 2 日間の終値と始値の間の価格レベルの差を指します。このインジケーターは、共通、離脱、継続、枯渇の 4 種類のギャップ パターンを認識します。このインジケーターをチャートに組み込むことで、トレーダーはシグナルを検証し、取引の意思決定を強化できます。 ローソク足 GAP インジケーターの重要な特徴の 1 つは、D1 (日次) の下の任意の時間枠および任意のシンボルまたは商品に対して使用できる多用途性です。使いやすいパラメータを提供し、あらゆる経験レベルのトレーダーが利用できるようになります。このインジケーターはチャート上にギャップ パターンを迅速に描画し、迅速な分析と意思決定を可能にします。そのシンプルさにより使いやすさが向上し、簡単で効率的な取引体験が保証されます。 インジケーターのデータ表示パラメーターを使用すると、トレーダーはギャップ情報の外観をカスタマイズできます。ユーザーは、各曜日に関連付けられたテ
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
インディケータ
Extract Candle Power は 、各ローソク足中の売り手と買い手の行動に関する貴重な洞察を提供するリアルタイムの出来高抽出インジケーターです。出来高データを分析することで、トレーダーは市場の傾向や反転の可能性について、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができ、従来の移動平均指標の機能を超えています。 この強力なツールを使用すると、現在のローソク足の売り手と買い手の出来高を抽出して分析したり、以前のローソク足の出来高と比較したりすることができます。この情報は、市場におけるトレーダーの現在の位置を理解する上で非常に重要です。さらに、ライブローソク足の出来高と移動平均を比較することで、潜在的な反転ポイントを簡単に特定できます。 Extract Candle Power インジケーターは非常に汎用性が高く、すべての時間枠および通貨ペアで効果的に機能します。これは正確な洞察を提供し、より長い時間枠で使用する場合に特に価値があります。特定の取引戦略がある場合でも、さまざまな時間枠に適応したい場合でも、このインジケーターはニーズに合わせて調整できます。 このインジケーターは、取
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
インディケータ
Three MA Alert インジケーターは 、移動平均クロスオーバー戦略 に依存するトレーダーにとって不可欠なツールです。モバイル デバイスや電子メールに通知を送信し、3 つの移動平均が交差するたびに音付きのポップアップ アラートを表示することで、取引生活を簡素化します。この広く使用されているテクニックに従うことで、常にトレンドの正しい側にいることを保証し、一般的な市場の方向に逆らった取引を避けることができます。 Three MA Alert インジケーターを使用すると、移動平均のクロスオーバーを座って待つ必要はもうありません。モバイル デバイスに通知が到着してアラート音が鳴るのを待っている間、家族と有意義な時間を過ごしたり、他のアクティビティに参加したりできます。このインジケーターのデフォルト設定は、30 分以上の時間枠、特に EUR/USD 通貨ペアに完全に適しています。 このインジケーターの驚くべき価値ある機能は、各ローソク足の実際の出来高情報を取得できることです。買い手と売り手の争いを総取引高に対するパーセンテージとして計算し、チャートに表示します。この情報は、取引に入る前
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
インディケータ
Mr. Fibonacci は、チャート上でフィボナッチレベルを描画および調整するプロセスを簡素化するように設計された素晴らしいインジケーターです。このインジケーターはプロのトレーダーに優れたカスタマイズ オプションを提供し、あらゆるフィボナッチ レベルを正確に描画できるようにします。さらに、価格がフィボナッチレベルに入ったときにモバイル通知、電子メールアラート、ポップアップアラートを提供し、潜在的な取引機会を決して逃さないようにします。 このインジケーターを使用すると、フィボナッチレベルに達するまで価格変動を常に監視する必要がなくなります。代わりに、モバイル通知や電子メール アラートを利用して最新情報を入手できます。これにより貴重な時間が節約され、取引戦略の他の側面に集中できるようになります。さらに、フィボナッチ氏は、フィボナッチ レベルがポイントツーポイントで正しく描画されることを保証します。これは、正確な分析と意思決定にとって非常に重要です。 ユーザーフレンドリーなインターフェイスとクイックアクセスボタンにより、Mr. Fibonacci は使いやすく、ナビゲートしやすくなります
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
インディケータ
Two MA クロスオーバーは、 移動平均クロスオーバー戦略 に依存するトレーダー向けに特別に設計された強力な通知システムです。この完全に自動化されたインジケーターは、包括的なアラート システムとして機能し、重要な取引イベントを決して見逃さないようにします。好みのパラメーターに基づいて移動平均のクロスオーバーを検出すると、モバイル デバイスや電子メールに通知を送信し、コンピューターに音付きのポップアップ アラートを表示します。 その注目すべき機能の 1 つは、最も人気のある移動平均クロスオーバー戦略との互換性であり、この戦略を採用するトレーダーにとって貴重なツールとなっています。このインジケーターはチャート上に移動平均線を自動的に描画し、クロスオーバー イベントを視覚的に確認できます。 「買いシグナル」でも「売りシグナル」でも、市場の動きに関する情報をタイムリーに受け取ることができます。 Two MA Crossover の柔軟性により、好みに応じて各通知方法を有効または無効にすることができます。モバイル デバイス、電子メール、ポップアップ アラートなど、さまざまな通知チャネルから選択
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
インディケータ
Pivot Bro テクニカル指標は 、ピボット、フィボナッチ、ATR、   ADR レベルを使用してリトレースメント エリアを特定するように設計された強力なツールです。さらに、価格変動ベースの反転 ローソク足パターン も認識します。さらに、 通貨メーターは 主要通貨の真の強さを評価するための貴重な相棒です。 28の通貨ペアを分析し、その強さを色の変化でチャート上に表示することで、トレーダーはエントリーポイントとエグジットポイントについて十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。 ピボット、フィボナッチ、ADR、ATR、反転ローソク足パターン、通貨メーターなどの人気のインジケーターが含まれているこのインジケーターは、正確で正確なシグナルのための包括的なツールのセットを提供します。各インジケーターは個々の取引の好みに合わせて完全にカスタマイズ可能であるため、トレーダーは特定のニーズに合わせて設定を調整できます。各インジケーターのクイックアクティブ化/非アクティブ化機能により、表示を簡単に制御できます。 フィボナッチ パラメーターを使用すると、フィボナッチ レベルの有効化または無効
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
インディケータ
このテクニカル指標は、チャート上のさまざまな 反転ローソク足パターン を使用して、価格変動を自動的に識別および分析します。対応するパターン名とともに矢印記号を描画するので、最新の反転ローソク足パターンを簡単に見つけることができます。このインジケーターを使用すると、チャート分析を迅速に特定し、以前に特定されたローソク足パターンと比較できます。 このインジケーターには、トンボ童子、墓石童子、ハンマー、ピンバーなど、単純なものから複雑なものまで、実装されたさまざまなローソク足パターンが含まれています。これらのパターンは、一般的な傾向と履歴データに基づいてフィルター処理され、信頼性の高いシグナルが保証されます。このインジケーターは、矢印を描画し、チャート上にパターン名を表示することで、特定されたパターンを視覚的に表します。さらに、視覚エクスペリエンスを向上させるために、すべてのオブジェクトの矢印の種類と色を柔軟にカスタマイズできます。 パターン識別機能に加えて、インジケーターはカスタマイズ用のさまざまなパラメーターを提供します。買いシグナルと売りシグナルの色を設定したり、矢印サインの特定の文字
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
インディケータ
Reversal Alert Pro インジケーターは、市場の反転領域を自動的に検出するように設計された強力なツールです。モバイル デバイスに直接送信される便利な通知を提供し、音付きのポップアップ アラートを表示します。このインジケーターを取引戦略に組み込むことで、取引ポジションを効果的にフィルタリングできます。さらに、このインジケーターは、CCI、RSI、およびストキャスティクスインジケーターを利用して、生成されたシグナルをさらに改良し、汎用性と適用性を高めるオプションを提供します。 Reversal Alert Pro インジケーターの重要な特徴の 1 つは、すべての時間枠とシンボルに適合することです。好みの取引スタイルや取引する市場に関係なく、このインジケーターはニーズに適応できます。パラメータ設定は使いやすいように設計されており、好みに応じて簡単に設定およびカスタマイズできます。 チャートに適用すると、インジケーターがシグナルを素早く描画し、反転の可能性のある領域を迅速に特定できるようになります。これらのシグナルは、選択した期間、CCI、RSI、および確率的インジケーターによっ
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
インディケータ
通貨強さ 7 テクニカル指標は、トレーダーが最も人気のある 7 つの通貨の強さを測定できるように設計された強力なツールです。この指標は、AUD、USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD の強さを分析することにより、通貨のダイナミクスに関する貴重な洞察を提供します。チャート上で通貨の強さを線を使用して表し、トレーダーがさまざまな通貨の相対的な強さを迅速に評価できるようにします。 このインジケーターの際立った機能の 1 つは、チャート上に大量の履歴データを描画できることです。この包括的な歴史的観点により、トレーダーは市場の動きをより効果的に分析し、情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。過去の傾向とパターンをより深く理解することで、トレーダーは将来の通貨の動きを予測する能力を高めることができます。 Currency Strength 7 インジケーターは、移動平均データを利用して各通貨の強さを示します。 「+」記号と「-」記号を使用して、それぞれ強い立場と弱い立場を示します。この明確な視覚的表現により、通貨強さシグナルの解釈が簡素化され、トレーダーは市場の状況を迅速に評価で
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
エキスパート
BullsBears Action Expert Advisor は、 ボリュームベースの市場分析に頼るトレーダー向けに設計された高度な取引ソリューションです。この EA は、Bulls と Bears のボリューム データを活用して、市場の強さに基づいて潜在的な取引機会を自動的に特定し、ユーザー定義のパラメータに従って買い注文または売り注文を実行します。完全にカスタマイズ可能で、トレーダーは複数のフィルター、リスク管理オプション、取引実行コントロールを使用して戦略を微調整できます。 この EA には、トレーダーが取引ごとに最大リスク率を定義できる強化されたリスク管理システムが含まれており、エクスポージャーを効率的に管理するのに役立ちます。ロット管理システムは、リスク率に基づいた動的なポジション サイズ設定をサポートします。トレーリング ストップ、損益分岐点、ステップ ベースの利益ロックなどの利益保護機能により、トレーダーは利益を効果的に確保できます。アラート システムが改良され、取引実行と市況に関するタイムリーなポップアップ、モバイル、および電子メール通知が提供されます。 トレ
Crossover Action
Thushara Dissanayake
エキスパート
Crossover Action Expert Advisor は、 最も人気のある取引戦略の 1 つである移動 平均クロスオーバー戦略 を自動化するように設計された高度なツールです。直感的なインターフェイスと強力な機能を備えたこのエキスパートアドバイザーは、手動取引の複雑さを取り除き、移動平均クロスオーバーに基づいて自動的に取引を実行します。 このエキスパートアドバイザーの重要な機能の 1 つは、適切なリスク管理システムであり、適切なロットサイズと最大リスク制限で取引が実行されることを保証します。これは、取引資金を保護し、潜在的な損失を最小限に抑えるのに役立ちます。 Expert Advisor は完全に自動で動作するため、手動介入の必要がありません。潜在的なトレンドの反転または継続を利用して、移動平均のクロスオーバーで注文をオープンします。さらに、取引の進行に応じて利益を保護するためにストップロスレベルを自動的に調整します。ストップロスレベルは隠されているため、取引にさらなる安全性が追加されます。 信号の信頼性を高めるために、エキスパートアドバイザーは高度なフィルタリング技術を適用
CCI Action
Thushara Dissanayake
エキスパート
CCI アクション エキスパート アドバイザーは、   CCI (商品チャネル インデックス) 戦略 を自動化するように設計された強力なツールで、トレーダーが CCI レベルのタッチを活用できるようにします。ユーザーフレンドリーな設定と堅牢なリスク管理システムを備えたこの EA は、CCI インジケーターを取引アプローチに組み込もうとしているトレーダーに信頼性が高く効率的なソリューションを提供します。 この Expert Advisor の重要な機能の 1 つは、トレーダーが取引資金の管理を維持できるようにする適切なリスク管理システムです。ロットサイズと最大リスクを証拠金合計のパーセンテージとして指定することで、トレーダーは市場へのエクスポージャーを効果的に管理し、投資を保護できます。 EA は完全に自動的に動作し、事前定義された CCI レベルのパラメーターに基づいて取引を実行します。指定された CCI レベルに到達すると、EA はそれに応じて注文をオープンし、トレーダーは CCI 指標によって識別される潜在的な市場の動きを利用できるようになります。この自動化により、CCI シグナル
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
エキスパート
News Robo Expert Advisor は、ニューストレーダーがニュースリリース中に隠れストップロスを含む未決注文をオープンできるように設計された強力なツールです。取引体験を向上させ、取引を保護するいくつかの機能を提供します。 News Robo の重要な機能の 1 つは、ストップロスの隠蔽です。これは、マーケットメーカーブローカーからストップロスを隠したいニューストレーダーにとって理想的です。利益を得るポジションが得られるとストップロスが自動的に表示されるため、利益を効果的に確保できます。さらに、エキスパートアドバイザーは適切なリスク管理手法を採用して、取引資金を確実に保護します。 News Robo では、保留中の注文を開くには、クイック モードとタイム モードの 2 つのオプションがあります。クイック モードを使用すると、デフォルト設定に基づいて保留中の注文を迅速にオープンできるため、ニュース時間を手動で設定するのを忘れた場合に便利なソリューションとなります。一方、時間モードを使用すると、未決注文をオープンする正確な時間を指定できるため、より柔軟でカスタマイズが可能にな
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
エキスパート
RSI Action Expert Advisor は、 人気のある RSI (相対強度指数) 戦略を自動化し、効率的かつ正確な取引を可能にする強力なツールです。このEAは買われすぎと売られすぎのレベルを利用することで、買い注文と売り注文の最適なエントリーポイントを特定します。また、RSI 反転ポイント、未決注文、メジャー トレンド識別、移動平均クロスオーバー シグナルなど、取引精度を向上させるさまざまなシグナル フィルター オプションも提供します。さらに、利益を自動的に保護し、利益を最大化するためにストップを追跡する最新のトレーリングシステムが組み込まれています。 このEAには、取引体験を最適化するために設計された重要な機能が満載されています。これには適切なリスク管理システムが含まれており、責任ある取引慣行が保証されます。完全に自動化された機能により、EA は独立して取引を実行し、時間と労力を節約します。最新のトレーリングおよび利益保護システムは、不安定な市場状況でも利益を確保するのに役立ちます。ユーザーフレンドリーな設定により、取引の好みに応じて簡単にカスタマイズできます。注文の発
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
ユーティリティ
TPSL ドライバー ユーティリティ の紹介。これは、ストップロスとテイクプロフィットの管理を自動化することで取引体験を向上させるように設計された強力なツールです。このユーティリティは、シームレスな注文管理と高度な利益保護技術を望むすべてのトレーダーに対応します。 TPSL ドライバー ユーティリティを使用すると、非表示とビジュアルの 2 つの注文管理モードから柔軟に選択できます。非表示モードを使用すると、利益確定レベルと損切りレベルを非表示にすることができ、慎重なアプローチで取引を管理できます。一方、ビジュアルモードでは、テイクプロフィットレベルとストップロスレベルの従来の表示が提供されます。 ストップロスとテイクプロフィットを設定する複数のオプションを使用して、リスクと利益の目標を管理します。ピップで計算する場合でも、ドル額で計算する場合でも、ユーティリティを使用すると、希望のレベルを正確に制御できます。さらに、利益保護オプションは、取引が特定のピップス数または特定のドル額に達したときにストップロスレベルを自動的に調整することにより、追加のセキュリティ層を追加します。 市場が有利に
Entry Point
Thushara Dissanayake
インディケータ
売買通知を提供するように設計された強力なテクニカル指標である エントリーポイント の紹介です。このインジケーターは、3 つの異なる時間枠にわたる 5 つの移動平均、CCI、RSI、ストキャスティクス、ビル ウィリアムズ、および出来高インジケーターを分析して、正確なシグナルを生成します。プロのトレーダーに無制限のカスタマイズオプションを提供し、経験と戦略に基づいてインジケーターを調整できます。エントリー ポイントは、モバイル デバイス、電子メール、音声付きポップアップ アラートを介してユーザーに信号を送信します。 インジケーターのメインシグナルは、異なるタイムフレームからのシグナルの組み合わせに基づいて決定されます。たとえば、M1、M5、および M15 がすべて売りシグナルを示している場合、メインシグナルは売りまたは強い売りとして分類されます。 幅広い機能を備えたエントリー ポイントは、トレーダーにとって包括的なツールです。 6 つの人気のあるインジケーターが含まれており、3 つの時間枠にわたる分析が可能です。このインジケーターのパラメーターはユーザーフレンドリーで完全にカスタマイズ可能
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
インディケータ
Entry Point Dashboard Ultimate の導入は、6 通貨ペアの売買通知を提供するように設計された強力なテクニカル指標です。このインジケーターは、3 つの異なる時間枠にわたる 5 つの移動平均、CCI、RSI、ストキャスティクス、ビル ウィリアムズ、および出来高インジケーターを分析して、正確なシグナルを生成します。プロのトレーダーに無制限のカスタマイズオプションを提供し、経験と戦略に基づいてインジケーターを調整できます。 Entry Point Dashboard Ultimate は、モバイル デバイス、電子メール、音声付きポップアップ アラートを介してユーザーに信号を送信します。 インジケーターのメインシグナルは、異なるタイムフレームからのシグナルの組み合わせに基づいて決定されます。たとえば、M1、M5、および M15 がすべて売りシグナルを示している場合、メインシグナルは売りまたは強い売りとして分類されます。 幅広い機能を備えた Entry Point Dashboard Ultimate は、トレーダー向けの包括的なツールです。 6 つの人気のあるインジケ
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
インディケータ
フィボナッチ取引戦略に革命をもたらすように設計された強力なツールである、 フィボ チャネル アルティメット テクニカル インジケーターのご紹介です。高度な機能を備えたこのインジケーターは、過去のすべてのフィボナッチ チャネルをチャート上に自動的に描画し、時間と労力を節約します。 Fibo Channels Ultimate の特徴は、プロのトレーダーが望む任意のフィボナッチレベルを引き出すことを可能にする卓越したカスタマイズ機能です。このレベルの柔軟性により、インジケーターを独自の取引スタイルや好みに完全に合わせて調整できます。 Fibo Channels Ultimate で最新情報を入手し、取引機会を逃すことはありません。このインジケーターは、モバイルデバイスや電子メールに直接シグナルを送信し、価格がフィボナッチレベルに達するたびに音声通知を伴うポップアップアラートを表示します。アクティブ化/非アクティブ化機能を使用してアラートを完全に制御し、ニーズに応じて通知をカスタマイズできます。 私たちは、最も重要なフィボナッチレベルを含めることの重要性を理解しているため、フィボナッチレベル
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
エキスパート
Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor は、 一般的な 移動平均クロスオーバー戦略 を自動化するように設計された強力なツールです。高度なフィルタリング技術を採用して信号の信頼性を高めながら、3 つの移動平均の交差に基づいて最適なエントリー ポイントを特定することに優れています。ただし、この EA を際立たせているのは、TPSL ドライバー ユーティリティ アルゴリズムとして知られる包括的な取引管理システムです。 このエキスパートアドバイザーの際立った機能の 1 つは、ストップロスとテイクプロフィットのレベルを目に見えずに管理できることです。この革新的な技術により、トレーダーは自分の取引アイデアをマーケットメーカーブローカーから隠すことができ、追加の保護層が提供されます。さらに、テイクプロフィットレベルとストップロスレベルは、$10 のテイクプロフィットレベルを指定するなど、金額を使用して設定できます。 EA には利益保護機能も含まれており、利益が増加するにつれてストップロスを迅速に調整します。たとえば、利益が 5 ピップスに達すると、ストップ
フィルタ:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

レビューに返信