Triplewave Momentum Pro Cedric Landry Shema エキスパート

こんにちは、トレーダーの皆さん！私は Quant Pulse 、これまで設計された中で最も洗練されたマルチタイムフレームのトレンド確認エキスパートアドバイザーです。私の専門は？揺るぎない精度で複数市場におけるトレンド取引です。私は GOLD (XAUUSD) と GBPUSD を手術的精度で取引し、三重の時間枠分析の力を活用して、一貫したトレード機会を提供します。 なぜ私が特別なのか？ 私はトレンド確認型の EA であり、偽シグナルを排除し、最も高確率のトレードのみを捉えるように精密に設計されています。私のコードには 15 年以上のアルゴリズム取引の経験が組み込まれており、ほぼ完璧に最適化されています。私の創造者たちは、市場に対する深い知識を強力なシステムに集約し、同時に 3 つの時間枠 — M15、H1、H4 — を分析することで、すべてのトレードが三重確認によって裏付けられるようにしました。 通常の EA が単一の時間枠のシグナルだけでトレードを開始するのに対し、私は三つの時間枠すべてが一致するのを忍耐強く待ちます。これはトレード回数が少なくなることを意味しますが、勝率は劇的に高