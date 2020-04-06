HFT Dominator MT4

HFT Dominator – 超高速市場執行システム この エキスパートアドバイザー (EA) は、高速かつ低遅延の市場操作のために設計されています。 タイトなスプレッド内で正確なエントリーを実行し、貴金属、インデックス、外国為替ペアなどの高速市場に最適で、最適化されたスリッページ制御を備えています。 プロモーション： EAを30日間30ドルでレンタル — 期間限定オファー。 このシステムは、複数の資金管理モード、適応的な取引タイミング、および保護的なトレーリングロジックをサポートし、ペースの速い取引に対する最大限の制御を保証します。

入力パラメーターの概要 (Input Overview)

  • 一般設定 (General Settings)

    • Magic Number – EAの取引に対する一意の識別子。

    • Slippage (スリッページ) – 注文執行中に許容される最大価格偏差（ポイント単位）。

  • 時間設定 (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – ブローカーサーバー時間での取引時間枠を定義します。

    • secs – 取引操作間の最小時間遅延（オーバー取引を減らします）。

  • 資金管理 (Money Management)

    • Lot Type – ポジションサイズを計算する方法：

      • Fixed_Lots – 一定のロットサイズ

      • Pct_of_Balance – 口座残高に基づくリスク

      • Pct_of_Equity – 現在の資産（エクイティ）に基づくリスク

    • Fixed Lot – Fixedモード使用時の手動ロットサイズ

    • Risk Percent – 残高、エクイティ、または証拠金モードに適用されるリスクのパーセンテージ

  • 取引設定（ポイント単位）(Trade Settings (in Points))

    • Delta – 取引をトリガーするための最小価格変動

    • Max Distance – エントリー前の現在の価格からの最大許容距離

    • Stop – ストップロスの距離（ポイント単位）

    • Max Trailing – 最大トレーリングストップ距離

    • Max Spread – 取引を開くために許容される最大スプレッド

このEAはスピード、精度、および制御に焦点を当てており、カスタマイズ可能なリスクとタイミングで高頻度実行を求めるトレーダーに適しています。 特にロンドンやニューヨークなどのアクティブなセッション中に、低遅延のVPSまたは専用サーバーで最適に動作します。


おすすめのプロダクト
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
エキスパート
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
インディケータ
こちらが、 BINARYEXPERT インジケーターの日本語版の説明文です。元のフォーマットと専門的なトーンを忠実に維持しています。 BINARYEXPERT は、バイナリーオプション取引で正確なエントリーシグナルを求めるトレーダー向けに開発された強力なテクニカルインジケーターです。MetaTrader 4 向けに設計されており、EMA、RSI、MACD、ストキャスティクス、ATR など複数のテクニカル指標を組み合わせて、信頼性の高い CALL および PUT シグナルを生成します。直感的なインターフェースとリアルタイム統計パネルにより、 BINARYEXPERT はより賢明な取引判断をサポートします。 主な特徴 マルチインジケーター分析： EMA、RSI、MACD、ストキャスティクス、ATR を活用して、強力なシグナルを生成します。 シグナルスコアリングシステム： 複数の条件が揃った際に高確率でエントリーできるよう、スコアベースでシグナルを生成します。 リアルタイム統計パネル： 勝率、トレンド方向、取引セッションの状況などを表示し、素早い判断が可能です。 カスタマイズ可能なパラメー
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
発売プロモーション: 990 ドルではなく 34 9 ドルのみ! このプロモーション価格での販売は残りわずかです。 弊社のプロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 を必ずチェックしてください 。   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here ライブ結果は低リスク ライブ結果は高リスク STABILITY PRO へようこそ : 市場で最も先進的で安定した低リスクのグリッド システムの 1 つです。 この EA は、使用する外国為替ペアの利用可能な全履歴に対してストレス テストが行​​われています。 以下のスクリーンショットでわかるように、これらのストレス テスト中、EA は 2007 年から今日まで毎月利益を上げていました。 EA は高度な SVG アルゴリズム (スマート バリアブル グリッド) を使用しており、固定距離でのグリッド取引を追加しませんが、市場の動きを分析してグリッドの位置を決定します。 私はこの EA で良好なリスク/報酬比と強力な回復係数を得るために多大な努力を払ってきました。 したがって、リスクとドローダウンを
Nash Professional
Michal Hrubes
5 (2)
エキスパート
Nash Professional – 高度な自動取引システム（Forex向け） 効率的な取引のための包括的なソリューション Nash Professional は、動的な市場分析に基づいた正確なポジション管理のために設計された、高度な自動取引システムです。本システムはさまざまな市場環境に最適化されており、以下の28種類の主要通貨ペアおよびクロス通貨ペアに対応しています。 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF. Nash Professional は、リスク管理、正確なエントリー、資本効率に重点を置いた、システマティックな取引アプローチを求めるト
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Prop Firm Scalper EA
Edward Murithi Kaibu
エキスパート
This is a prop firm compliant EA. It can be used in prop firms that allow news trading without fear of breaching the rules. It is a scalping trend following EA, Plug and play. Only need the adjusting of lot size parameters but can also be modified to fit many trading styles using the moving average parameters. It works best on EURUSD, GBPUSD, NZDUSD and USDCAD pairs on H1 time frame. But can work on any pair with modified settings according to your trading style. Can manage a 50$ account success
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
エキスパート
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
ユーティリティ
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
インディケータ
This tool has proven itself well when tested on the Forex market on the EUR/USD currency pair. We also tested this tool for Binary Options and was able to show good quality signals on the EUR/USD currency exchange. SIGNALS DO NOT RENDERY MOVE THE ARROW BY 1 CANDLE MAXIMUM THIS IS EXTREMELY RARE TO ENCOUNTER  The signals of this instrument are formed during the candlestick. It is worth entering the trade after closing the candle on which the signal was generated. The green arrow indicates the po
Binary Options Block Breaker
Mawuse Kuatsienu
インディケータ
A binary options styled indicator to trade fair value gaps and line breaks. Its robust nature makes it standout from other binary options indicators.   With the right setup strategy, which I will provide after purchase, you will enjoy smooth operations of the indicator. BinaryBlockBreaker is coded with third-party applications such as  http://www.mt2trading.com/?ref=1341  Please signup and download the needed software to provide smooth user experience. 
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
エキスパート
Hello all investors. Most of you do not know how to trade in this financial market. As far as I know 95% of market participants will lose. Today I want to introduce to you an EA, it   operates on the principles of capital management and price balancing. EA trades multiple currency pairs at the same time to increase profits while reducing account risk. The EA works and gives orders 24/5 so you don't miss the opportunity.   If possible, use it for a better experience. See my expert account at the
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
インディケータ
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
DrawRectangular
Ivan Zhigalov
エキスパート
DrawRectangular EA The Expert draws Renko rectangles and the levels of development of the following "bricks" directly on the chart, can be used as an indicator. The order may be opened on or against (sets in the settings) the trend, depending on the size of the shadows of the last two Renko bars. Expert features: No more than one order per symbol; You must set the size of the last two shadows: "from" and "to"; Management of lot size depending on the deposit; Adjustable size Renko bar; Pending
FREE
DayTradeMasters
Dzintars Ansons
エキスパート
DayTradeMaster: A Professional Tool for Daily Trading DayTradeMaster is a powerful Expert Advisor (EA) based on proven trading strategies and indicators to deliver precise buy and sell signals. This EA is the perfect tool for a day trading approach, enabling efficient utilization of market movements and maximizing profits. Key Features: Indicator Synergy: Combines RSI and MA indicators for trend analysis and signal generation. Multiple Candle Patterns: Supports Pin Bar, Morning Star, Engulfing,
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
エキスパート
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
インディケータ
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Candlestick Price Action with Risk to Reward
Collin Peregoy
エキスパート
EA enters trades based on CALCULATED PRICE ACTION.  If INSIDE BARS or ENGULFING CANDLES are formed then it will calculate if RISK to REWARD is great enough to enter trade. Once trades are placed then one trade will target 1:1 and another will target 2:1. Once first trades take profit is hit then it will move second trade to breakeven.   EA works on any currency pair on 1 HR, 4 HR, and DAILY time frames.   For maximum profitability its best to know how EA works.  Some losses ONLY OCCUR because
BOA Burn Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
インディケータ
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and
FREE
Exotic Adv
Ivan Simonika
エキスパート
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
エキスパート
Milch Cow Multi Pro EA   "is a tool designed to put in your hands the technical analysis tools and famous metatrade indicators  for 28 pairs of currencies in one chart It is also designed to enable you to trade manually and automatically side by side The expert includes all interactive screen features that help you adjust settings while the expert is operating with a large number of buttons and easy checkboxes. It also includes five indicators to generate the buy or sell signals the smart proces
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Dragonfly
Dmitriy Prigodich
1 (2)
エキスパート
Dragonfly is an expert Advisor for real professionals. It is the quintessence of rational and technical analysis. The expert Advisor can be used both for dispersing small deposits and for conservative work. Main: "TakeProfit" - Number of points to close a trade with a profit "StopLoss" - Number of points To close a trade with a loss "Slippage" - Slippage "Magic" - adviser ID "Lot"- the amount of the transaction Dynamic lot settings: "Dynamic" - enables/disables dynamic calculation of th
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
エキスパート
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
エキスパート
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
エキスパート
アップデート — 2025年12月 2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。 それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。 この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。 そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました： プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化 取引保護システムを大幅に強化 Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加 シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター 最適化の強化、動作速度と安定性の向上 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載 プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用 AURUMについて Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジック、トレンド分析、厳格なリ
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
エキスパート
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
エキスパート
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
作者のその他のプロダクト
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
エキスパート
ORB Guardian – オープニングレンジブレイクアウト + Prop Firm 保護 プロップファームチャレンジと規律あるデイトレードのために設計された高速・安定型EA。 マーチンなし。グリッドなし。完全ルールベース。 ORB Guardian が選ばれる理由 • 当社のプロフェッショナルトレーディングジャーナルへの取引自動同期 • 自動 Opening Range ブレイクアウト • ワンシグナル / 確認モード • プロップファーム保護（1日 / 週 / 月 / 合計ドローダウン） • 制限値や利益目標到達で自動停止 • トレンド・ボラティリティフィルター • 曜日・時間帯フィルター チャレンジ安定通過のために設計 • シングルオーダー • 固定リスク • 隠れた危険なロジックなし • USDJPY・XAUUSD・US30 など対応 主な機能 • カスタム可能な Opening Range • ブレイクアウト / リバース • プロップファーム安全モジュール • 週次/月次レポート • クリーンなダッシュボード 推奨 • M5〜M15 • 最低 500 USD •
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
ユーティリティ
Apex Trading Dashboard PRO は、プロ向けの取引パネルで、高度なリスク管理、リアルタイム分析、そして高速注文実行が可能です。直感的なダッシュボードから、ストップロス、テイクプロフィット、ロット、日次リスクを簡単に管理できます。精度と規律、完全なコントロールを求めるトレーダーに最適です。 主な機能 • 高度なトレードパネル：注文、ポジション管理、即時操作。 • リスク管理：取引リスク、日次リスク、ドローダウン、トレーリングストップ。 • 柔軟なロット計算：残高、証拠金、有効証拠金、固定ドルリスクに基づく。 • カスタマイズ可能な SL/TP。 • リアルタイム分析。 • TradingView 風 UI。 • ドローダウン、RSI、リスクリミットの警告。 • Inputs タブで設定を迅速に調整。 • Units/Lots 切替。 入力パラメータ Risk Management Settings • RiskPercent — 取引ごとのリスク割合。 • MaxDailyRisk — 1 日の最大リスク。 • MaxDrawdown — 最大ドローダウン。 •
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
インディケータ
TripleWave Signal Indicator - 複数時間軸トレンド確認システム もう二度と高確率のトレードを見逃すことはありません！ TripleWave Signal Indicator は、3つの時間軸（M15、H1、H4）を同時に分析し、最も信頼性の高い BUY および SELL シグナルのみを提供するプロフェッショナルグレードのシステムです。 推奨設定: XAUUSD: 現時点ではデフォルト設定で問題ありません。 得られるもの: 複数時間軸トレンド分析エンジン。 チャート上の BUY/SELL/EXIT 視覚的矢印。 リアルタイムステータスダッシュボード。 ポップアップおよび モバイルプッシュ通知 。 完全にカスタマイズ可能なパラメーター（EMA期間、色など）。 一度の購入で、 生涯無料アップデート 。 今すぐ TripleWave Signal Indicator をダウンロードし、偽のシグナルを追いかけるのをやめましょう。自信を持って、より賢く取引を始めましょう。
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
エキスパート
こんにちは、トレーダーの皆さん！私は Quant Pulse 、これまで設計された中で最も洗練されたマルチタイムフレームのトレンド確認エキスパートアドバイザーです。私の専門は？揺るぎない精度で複数市場におけるトレンド取引です。私は GOLD (XAUUSD) と GBPUSD を手術的精度で取引し、三重の時間枠分析の力を活用して、一貫したトレード機会を提供します。 なぜ私が特別なのか？ 私はトレンド確認型の EA であり、偽シグナルを排除し、最も高確率のトレードのみを捉えるように精密に設計されています。私のコードには 15 年以上のアルゴリズム取引の経験が組み込まれており、ほぼ完璧に最適化されています。私の創造者たちは、市場に対する深い知識を強力なシステムに集約し、同時に 3 つの時間枠 — M15、H1、H4 — を分析することで、すべてのトレードが三重確認によって裏付けられるようにしました。 通常の EA が単一の時間枠のシグナルだけでトレードを開始するのに対し、私は三つの時間枠すべてが一致するのを忍耐強く待ちます。これはトレード回数が少なくなることを意味しますが、勝率は劇的に高
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
エキスパート
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – 超高速市場執行システム この エキスパートアドバイザー (EA) は、 高速 かつ 低遅延 の市場操作のために設計されています。 タイトなスプレッド内で正確なエントリー を実行し、貴金属、インデックス、外国為替ペアなどの 高速市場 に最適で、最適化されたスリッページ制御を備えています。 プロモーション： EAを 30日間30ドル でレンタル — 期間限定オファー。 このシステムは、 複数の資金管理モード 、適応的な取引タイミング、および保護的なトレーリングロジックをサポートし、ペースの速い取引に対する 最大限の制御 を保証します。 入力パラメーターの概要 ( Input Overview ) 一般設定 ( General Settings ) Magic Number – EAの取引に対する一意の識別子。 Slippage (スリッページ) – 注文執行中に許容される最大価格偏差（ポイント単位）。 時間設定 ( Time Settings ) Start Hour / End Hour – ブローカーサーバー時間で
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
ユーティリティ
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) は、MT4/MT5 の取引データを KnightWatcher のトレーディングジャーナルに接続するための軽量で安全なデータ同期ツールです。アカウント上の取引を実行、変更、管理することなく、すべてのオープンポジションとクローズ済み取引履歴を自動的に読み取ります。ユーティリティは5秒ごとに更新を送信し、ダッシュボードに常に正確なリアルタイムの損益およびポジション情報が表示されるようにします。API Key と Secret を使用して安全に認証します。 TradeSync はバックグラウンドで静かに動作し、取引パフォーマンスや実行に影響を与えません。インストールは簡単で、WebRequest を有効にし、KnightWatcher API URL を追加するだけです。 手動入力なしで自動ジャーナリング、分析、追跡を行いたいトレーダーに最適です。 初心者も上級者も、簡単な統合とクリーンなデータフローの恩恵を受けられます。 オプションのデバッグログで完全な透明性を提供し、すべての同期試行を追跡します。 完
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
エキスパート
ORB Guardian – オープニングレンジブレイクアウト + Prop Firm 保護 プロップファームチャレンジと規律あるデイトレードのために設計された高速・安定型EA。 マーチンなし。グリッドなし。完全ルールベース。 ORB Guardian が選ばれる理由 • 当社のプロフェッショナルトレーディングジャーナルへの取引自動同期 • 自動 Opening Range ブレイクアウト • ワンシグナル / 確認モード • プロップファーム保護（1日 / 週 / 月 / 合計ドローダウン） • 制限値や利益目標到達で自動停止 • トレンド・ボラティリティフィルター • 曜日・時間帯フィルター チャレンジ安定通過のために設計 • シングルオーダー • 固定リスク • 隠れた危険なロジックなし • USDJPY・XAUUSD・US30 など対応 主な機能 • カスタム可能な Opening Range • ブレイクアウト / リバース • プロップファーム安全モジュール • 週次/月次レポート • クリーンなダッシュボード 推奨 • M5〜M15 • 最低 500 USD •
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信