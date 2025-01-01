GetData

インデックスによって時系列の要素を取得します。

datetime GetData(

int index

) const

パラメータ

index

[in] 必要な要素のインデックス

戻り値

時系列バッファの要素、または 0

GetData

開始位置と要素数によって時系列から要素を取得します。

int GetData(

int start_pos,

int count,

long& buffer

) const

パラメータ

start_pos

[in] 時系列の開始位置

count

[in] 必要な要素数

buffer

[in] データを受け取る配列への参照

戻り値

成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1

GetData

開始時刻と要素数によって時系列から要素を取得します。

int GetData(

datetime start_time,

int count,

long& buffer

) const

パラメータ

start_time

[in] 開始時刻

count

[in] 必要な要素数

buffer

[in] データを受け取る配列への参照

戻り値

成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1

GetData

開始時刻と終了時刻によって時系列から要素を取得します。

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

long& buffer

) const

パラメータ

start_time

[in] 開始時刻

stop_time

[in] 終了時刻

buffer

[in] データを受け取る配列への参照

戻り値

成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1