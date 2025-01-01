- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
インデックスによって時系列の要素を取得します。
|
datetime GetData(
パラメータ
index
[in] 必要な要素のインデックス
戻り値
時系列バッファの要素、または 0
GetData
開始位置と要素数によって時系列から要素を取得します。
|
int GetData(
パラメータ
start_pos
[in] 時系列の開始位置
count
[in] 必要な要素数
buffer
[in] データを受け取る配列への参照
戻り値
成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1
GetData
開始時刻と要素数によって時系列から要素を取得します。
|
int GetData(
パラメータ
start_time
[in] 開始時刻
count
[in] 必要な要素数
buffer
[in] データを受け取る配列への参照
戻り値
成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1
GetData
開始時刻と終了時刻によって時系列から要素を取得します。
|
int GetData(
パラメータ
start_time
[in] 開始時刻
stop_time
[in] 終了時刻
buffer
[in] データを受け取る配列への参照
戻り値
成功した場合 >=0 、エラーの場合 -1