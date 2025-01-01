- Delta
CArrayDouble
CArrayDouble クラスは double 型の変数の動的配列のクラスです。
説明
CArrayDouble クラスは、double 型変数の動的配列を操作する関数を提供します。ソートや検索、配列要素の追加、挿入、及び削除や、配列のソートや検索が提供されています。また、ファイルを操作するためのメソッドを実装されています。
宣言
|
class CArrayDouble : public CArray
タイトル
|
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
|
継承階層
CArrayDouble
直接子孫
クラスメソッド
|
属性
|
|
比較の許容範囲を設定します。
|
メモリ制御
|
|
メモリを割り当てて、配列のサイズを増加します。
|
配列の新しい（減少した）サイズを設定します。
|
配列をクリアして、メモリを完全に開放します。
|
追加メソッド
|
|
配列の最後に要素を追加します。
|
配列の最後に別の配列の要素を追加します。
|
配列の最後に別の配列の要素を追加します。
|
指定された位置に配列の要素を挿入します。
|
指定された位置に別の配列の要素を挿入します。
|
指定された位置に別の配列の要素を挿入します。
|
別の配列の要素を複製します。
|
別の配列の要素を複製します。
|
更新メソッド
|
|
指定された位置の配列の要素を変更します。
|
配列内の指定された位置から要素を指定されたオフセットに移動します。
|
削除メソッド
|
|
配列の指定された位置から要素を削除します。
|
配列の指定された位置から要素のグループを削除します。
|
アクセスメソッド
|
|
配列の指定された位置から要素を取得します。
|
比較メソッド
|
|
配列を別の配列と比較します。
|
配列を別の配列と比較します。
|
最安値と最高値の検索
|
|
配列の指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。
|
配列の指定された範囲内の最大要素のインデックスを取得します。
|
ソートされた配列の操作
|
|
ソートされた配列に要素を挿入します。
|
ソートされた配列内でサンプルに等しい要素を検索します。
|
ソートされた配列内でサンプルより大きい要素を検索します。
|
ソートされた配列内でサンプルより小さい要素を検索します。
|
ソートされた配列内でサンプル以上の要素を検索します。
|
ソートされた配列内でサンプル以下の要素を検索します。
|
ソートされた配列内でサンプルに等しい最初の要素を検索します。
|
ソートされた配列内でサンプルに等しい最後の要素を検索します。
|
配列内でサンプルに等しい要素を検索します。
|
入出力
|
|
virtual Save
|
データ配列をファイルに保存します。
|
virtual Load
|
データ配列をファイルから読み込みます。
|
virtual Type
|
配列の型識別子を取得します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort