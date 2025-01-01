ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayDouble 

CArrayDouble

CArrayDouble クラスは double 型の変数の動的配列のクラスです。

説明

CArrayDouble クラスは、double 型変数の動的配列を操作する関数を提供します。ソートや検索、配列要素の追加、挿入、及び削除や、配列のソートや検索が提供されています。また、ファイルを操作するためのメソッドを実装されています。

宣言

  class CArrayDouble : public CArray

  #include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

直接子孫

CDoubleBuffer

クラスメソッド

属性

 

Delta

比較の許容範囲を設定します。

メモリ制御

 

Reserve

メモリを割り当てて、配列のサイズを増加します。

Resize

配列の新しい（減少した）サイズを設定します。

Shutdown

配列をクリアして、メモリを完全に開放します。

追加メソッド

 

Add

配列の最後に要素を追加します。

AddArray

配列の最後に別の配列の要素を追加します。

AddArray

配列の最後に別の配列の要素を追加します。

Insert

指定された位置に配列の要素を挿入します。

InsertArray

指定された位置に別の配列の要素を挿入します。

InsertArray

指定された位置に別の配列の要素を挿入します。

AssignArray

別の配列の要素を複製します。

AssignArray

別の配列の要素を複製します。

更新メソッド

 

Update

指定された位置の配列の要素を変更します。

Shift

配列内の指定された位置から要素を指定されたオフセットに移動します。

削除メソッド

 

Delete

配列の指定された位置から要素を削除します。

DeleteRange

配列の指定された位置から要素のグループを削除します。

アクセスメソッド

 

At

配列の指定された位置から要素を取得します。

比較メソッド

 

CompareArray

配列を別の配列と比較します。

CompareArray

配列を別の配列と比較します。

最安値と最高値の検索

 

Minimum

配列の指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。

Maximum

配列の指定された範囲内の最大要素のインデックスを取得します。

ソートされた配列の操作

 

InsertSort

ソートされた配列に要素を挿入します。

Search

ソートされた配列内でサンプルに等しい要素を検索します。

SearchGreat

ソートされた配列内でサンプルより大きい要素を検索します。

SearchLess

ソートされた配列内でサンプルより小さい要素を検索します。

SearchGreatOrEqual

ソートされた配列内でサンプル以上の要素を検索します。

SearchLessOrEqual

ソートされた配列内でサンプル以下の要素を検索します。

SearchFirst

ソートされた配列内でサンプルに等しい最初の要素を検索します。

SearchLast

ソートされた配列内でサンプルに等しい最後の要素を検索します。

SearchLinear

配列内でサンプルに等しい要素を検索します。

入出力

 

virtual Save

データ配列をファイルに保存します。

virtual Load

データ配列をファイルから読み込みます。

virtual Type

配列の型識別子を取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

 