//--- CArrayDouble::Shift(int,int) の例

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 配列要素を追加する

//--- . にて。.

//--- 要素をシフトする

if(!array.Shift(10,-5))

{

printf("Shift error");

delete array;

return;

}

//--- 配列を削除する

delete array;

}