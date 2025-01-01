//--- CArrayDouble::At(int) の例

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 配列要素を追加する

//--- . にて。.

for(int i=0;i<array.Total();i++)

{

double result=array.At(i);

if(result==DBL_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)

{

//--- 配列読み込みエラー

printf("Get element error");

delete array;

return;

}

//--- 要素を使用する

//--- . にて。.

}

//--- 配列を削除する

delete array;

}