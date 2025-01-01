ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayDoubleMinimum 

Minimum

配列の指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。

int  Minimum(
  int  start,    // 開始インデックス
  int  count      // 扱う要素の数
  ) const

パラメータ

start

[in]  配列の開始インデックス

count

[in]  扱う要素の数

戻り値

配列の指定された範囲内の最小要素のインデックス