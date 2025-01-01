ドキュメントセクション
Add

配列の最後に要素を追加します。

bool  Add(
  double  element      // 追加する要素
  ）

パラメータ

element

[in] 配列に追加される要素の値

戻り値

成功の場合は true、要素が追加できなかった場合は false

例:

//--- CArrayDouble::Add(double) の例
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  for(int i=0;i<100;i++)
    {
    if(!array.Add(i))
       {
        printf("Element addition error");
        delete array;
        return;
       }
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }