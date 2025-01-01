- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
比較の許容範囲を設定します。
|
void Delta(
パラメータ
delta
[in] 新しい比較の許容範囲
戻り値
No
注意事項
比較の許容範囲は、検索に使用されます。値は、その差が許容範囲以下の場合は等しいと見なされます。デフォルトの許容範囲は 0.0 です。
例:
|
//--- CArrayDouble::Delta(double) の例