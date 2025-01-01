ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayDoubleDelete 

Delete

配列の指定された位置から要素を削除します。

bool  Delete(
  int  pos      // 位置
  ）

パラメータ

pos

[in]  配列から削除される要素の位置

戻り値

成功の場合は true、要素が削除できなかった場合は false

例:

//--- CArrayDouble::Delete(int) の例
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 要素を削除する
  if(!array.Delete(0))
    {
    printf("Delete error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }