行列演算とベクトル演算の列挙

このセクションでは、さまざまな行列とベクトルのメソッドで使用される列挙について説明します。

 

ENUM_AVERAGE_MODE

平滑化の種類の列挙

ID

説明

AVERAGE_NONE

平均化なし。結果はラベルごとに個別に提供されます

AVERAGE_BINARY

二項分類のラベル1の結果

AVERAGE_MICRO

平均誤差行列の結果（混同行列）

AVERAGE_MACRO

各ラベルの誤差行列の結果の平均結果

AVERAGE_WEIGHTED

加重平均結果

 

ENUM_VECTOR_NORM

vector::Normでのベクトルノルムの列挙

ID

説明

VECTOR_NORM_INF

無限大ノルム

VECTOR_NORM_MINUS_INF

負の無限大ノルム

VECTOR_NORM_P

Pノルム

 

ENUM_MATRIX_NORM

matrix::Normでの行列ノルムおよびmatrix::Condで行列条件数を取得するための列挙

ID

説明

MATRIX_NORM_FROBENIUS

フロベニウスノルム

MATRIX_NORM_SPECTRAL

スペクトルノルム

MATRIX_NORM_NUCLEAR

核型ノルム

MATRIX_NORM_INF

無限大ノルム

MATRIX_NORM_P1

P1ノルム

MATRIX_NORM_P2

P2ノルム

MATRIX_NORM_MINUS_INF

負の無限大ノルム

MATRIX_NORM_MINUS_P1

負のP1ノルム

MATRIX_NORM_MINUS_P2

負のP2ノルム

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

vector::Convolveでの畳み込みおよびvector::Correlateでの相互相関の列挙

ID

説明

VECTOR_CONVOLVE_FULL

完全畳み込み

VECTOR_CONVOLVE_SAME

同じ畳み込み

VECTOR_CONVOLVE_VALID

有効な畳み込み

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

vector::RegressionMetricでの回帰指標の列挙

ID

説明

REGRESSION_MAE

平均絶対誤差(MAE)

REGRESSION_MSE

平均二乗誤差(MSE(

REGRESSION_RMSE

二乗平均平方根誤差(RMSE)

REGRESSION_R2

決定係数

REGRESSION_MAPE

平均絶対誤差率(MAPE)

REGRESSION_MSPE

Mean Squared Percentage Error

REGRESSION_RMSLE

二乗平均平方根対数誤差(RMSLE)

REGRESSION_SMAPE

対称平均絶対\誤差率

REGRESSION_MAXE

最大絶対誤差

REGRESSION_MEDE

中央値絶対誤差

REGRESSION_MPD

平均ポアソン偏差

REGRESSION_MGD

平均ガンマ偏差

REGRESSION_EXPV

分散説明率

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

分類問題の行列の列挙

ID

説明

CLASSIFICATION_ACCURACY

すべてのクラスの予測精度に関するモデルの品質

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

平均モデル精度

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

バランスの取れた予測精度

CLASSIFICATION_F1

F1スコア。モデルの精度と再現率の間の調和平均

CLASSIFICATION_JACCARD

ジャカードスコア

CLASSIFICATION_PRECISION

ターゲットクラスの真陽性を予測するモデルの精度

CLASSIFICATION_RECALL

モデルの完全性

CLASSIFICATION_ROC_AUC

誤差曲線の下の面積

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

k個の予測ラベルの先頭に表示される正しいラベルの頻度

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

vector::Loss損失関数計算の列挙

ID

説明

LOSS_MSE

平均二乗誤差(MSE)

LOSS_MAE

平均絶対誤差(MAE)

LOSS_CCE

多クラス交差エントロピー

LOSS_BCE

バイナリ交差エントロピー

LOSS_MAPE

平均絶対誤差率(MAPE)

LOSS_MSLE

平均二乗対数誤差(MSLE)

LOSS_KLD

カルバック・ライブラー情報量

LOSS_COSINE

コサイン類似度/近接度

LOSS_POISSON

ポアソン

LOSS_HINGE

ヒンジ

LOSS_SQ_HINGE

二乗ヒンジ

LOSS_CAT_HINGE

多クラスヒンジ

LOSS_LOG_COSH

双曲線余弦の対数

LOSS_HUBER

Huber（フーバー）

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

vector::Activation活性化関数およびvector::Derivative活性化関数導関数の列挙

ID

説明

AF_ELU

ELU (Exponential Linear Unit)

AF_EXP

指数

AF_GELU

GELU (Gaussian Error Linear Unit)

AF_HARD_SIGMOID

ハードシグモイド

AF_LINEAR

線形

AF_LRELU

Leaky_ReLU (Leaky Rectified Linear Unit)

AF_RELU

ReLU (REctified Linear Unit)

AF_SELU

SELU (Scaled Exponential Linear Unit)

AF_SIGMOID

シグモイド

AF_SOFTMAX

Softmax

AF_SOFTPLUS

Softplus

AF_SOFTSIGN

Softsign

AF_SWISH

Swish

AF_TANH

双曲線正接関数

AF_TRELU

Thresholded ReLU (Thresholded Rectified Linear Unit)

 

ENUM_SORT_MODE

Sort関数の並び替えタイプの列挙

ID

説明

SORT_ASCENDING

昇順で並べ替え

SORT_DESCENDING

降順で並べ替え

 

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumeration for specifying the axis in all statistical functions for matrices.

ID

Description

AXIS_NONE

The axis is not specified. Calculation is performed over all matrix elements, as if it were a vector (see the Flat method).

AXIS_HORZ

Horizontal axis

AXIS_VERT

Vertical axis