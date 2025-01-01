- 列挙型
行列演算とベクトル演算の列挙
このセクションでは、さまざまな行列とベクトルのメソッドで使用される列挙について説明します。
平滑化の種類の列挙
|
ID
|
説明
|
AVERAGE_NONE
|
平均化なし。結果はラベルごとに個別に提供されます
|
AVERAGE_BINARY
|
二項分類のラベル1の結果
|
AVERAGE_MICRO
|
平均誤差行列の結果（混同行列）
|
AVERAGE_MACRO
|
各ラベルの誤差行列の結果の平均結果
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
加重平均結果
vector::Normでのベクトルノルムの列挙
|
ID
|
説明
|
VECTOR_NORM_INF
|
無限大ノルム
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
負の無限大ノルム
|
VECTOR_NORM_P
|
Pノルム
matrix::Normでの行列ノルムおよびmatrix::Condで行列条件数を取得するための列挙
|
ID
|
説明
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
フロベニウスノルム
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
スペクトルノルム
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
核型ノルム
|
MATRIX_NORM_INF
|
無限大ノルム
|
MATRIX_NORM_P1
|
P1ノルム
|
MATRIX_NORM_P2
|
P2ノルム
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
負の無限大ノルム
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
負のP1ノルム
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
負のP2ノルム
vector::Convolveでの畳み込みおよびvector::Correlateでの相互相関の列挙
|
ID
|
説明
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
完全畳み込み
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
同じ畳み込み
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
有効な畳み込み
vector::RegressionMetricでの回帰指標の列挙
|
ID
|
説明
|
REGRESSION_MAE
|
平均絶対誤差(MAE)
|
REGRESSION_MSE
|
平均二乗誤差(MSE(
|
REGRESSION_RMSE
|
二乗平均平方根誤差(RMSE)
|
REGRESSION_R2
|
決定係数
|
REGRESSION_MAPE
|
平均絶対誤差率(MAPE)
|
REGRESSION_MSPE
|
Mean Squared Percentage Error
|
REGRESSION_RMSLE
|
二乗平均平方根対数誤差(RMSLE)
|
REGRESSION_SMAPE
|
対称平均絶対\誤差率
|
REGRESSION_MAXE
|
最大絶対誤差
|
REGRESSION_MEDE
|
中央値絶対誤差
|
REGRESSION_MPD
|
平均ポアソン偏差
|
REGRESSION_MGD
|
平均ガンマ偏差
|
REGRESSION_EXPV
|
分散説明率
分類問題の行列の列挙
|
ID
|
説明
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
すべてのクラスの予測精度に関するモデルの品質
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
平均モデル精度
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
バランスの取れた予測精度
|
CLASSIFICATION_F1
|
F1スコア。モデルの精度と再現率の間の調和平均
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
ジャカードスコア
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
ターゲットクラスの真陽性を予測するモデルの精度
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
モデルの完全性
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
誤差曲線の下の面積
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
k個の予測ラベルの先頭に表示される正しいラベルの頻度
vector::Loss損失関数計算の列挙
|
ID
|
説明
|
LOSS_MSE
|
平均二乗誤差(MSE)
|
LOSS_MAE
|
平均絶対誤差(MAE)
|
LOSS_CCE
|
多クラス交差エントロピー
|
LOSS_BCE
|
バイナリ交差エントロピー
|
LOSS_MAPE
|
平均絶対誤差率(MAPE)
|
LOSS_MSLE
|
平均二乗対数誤差(MSLE)
|
LOSS_KLD
|
カルバック・ライブラー情報量
|
LOSS_COSINE
|
コサイン類似度/近接度
|
LOSS_POISSON
|
ポアソン
|
LOSS_HINGE
|
ヒンジ
|
LOSS_SQ_HINGE
|
二乗ヒンジ
|
LOSS_CAT_HINGE
|
多クラスヒンジ
|
LOSS_LOG_COSH
|
双曲線余弦の対数
|
LOSS_HUBER
|
Huber（フーバー）
vector::Activation活性化関数およびvector::Derivative活性化関数導関数の列挙
|
ID
|
説明
|
AF_ELU
|
ELU (Exponential Linear Unit)
|
AF_EXP
|
指数
|
AF_GELU
|
GELU (Gaussian Error Linear Unit)
|
AF_HARD_SIGMOID
|
ハードシグモイド
|
AF_LINEAR
|
線形
|
AF_LRELU
|
Leaky_ReLU (Leaky Rectified Linear Unit)
|
AF_RELU
|
ReLU (REctified Linear Unit)
|
AF_SELU
|
SELU (Scaled Exponential Linear Unit)
|
AF_SIGMOID
|
シグモイド
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish
|
AF_TANH
|
双曲線正接関数
|
AF_TRELU
|
Thresholded ReLU (Thresholded Rectified Linear Unit)
Sort関数の並び替えタイプの列挙
|
ID
|
説明
|
SORT_ASCENDING
|
昇順で並べ替え
|
SORT_DESCENDING
|
降順で並べ替え
Enumeration for specifying the axis in all statistical functions for matrices.
|
ID
|
Description
|
AXIS_NONE
|
The axis is not specified. Calculation is performed over all matrix elements, as if it were a vector (see the Flat method).
|
AXIS_HORZ
|
Horizontal axis
|
AXIS_VERT
|
Vertical axis