実際の著者：Rosh

Internal Bar Strength (IBS) 指標は Volker Knapp によって開発されています。

計算：

この指標は、各々が次の式で表されるバーの内部の強度の移動平均値として計算されます。

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%

使用法：

通常5本のバーに等しい期間が使用されています。60％レベルとの交差は買われ過ぎ、40％レベルとの交差は売られ過ぎを意味し、それぞれが売りシグナルと買いシグナルになります。

入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // 平滑化手法
input int ILength=12;                    // 平滑化の深さ
input int IPhase=15;                     // 平滑化パラメータ
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// 適応価格
input int Shift=0;                       // インディケータのバー単位での横方向のシフト

指標の平滑法は変更することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは元々MQL4で実装され2008年10月10日にコードベースで公開されました。

XIBS指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/749

