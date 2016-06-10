コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Sidus - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1230
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
sidus.mq5 (11.32 KB)
実際の著者：

GwadaTradeBoy

この指標は、Sidus取引法の最初のバージョンに基づいています。これは、市場参入ポイントを示します。

「Sidus法」取引ストラテジーアルゴリズムは下記の通りです。

Sidus法の最大の利点は、フィルタを追加する必要がないことです。この方法を使用するときの損失は可能ですが多くの場合ではありません。この戦略は外国為替取引は非常に有益にします。その概念は理解しやすく、市場参入ポイントを見つけて発注することが簡単です。

「Sidus法」戦略の主なパラメータは下記の通りです。

  • 通貨ペア：EUR/GBP及びEUR/USD。他のペアも可能ですが、この方法は、記載のものを用いて検証されました。
  • 時間軸 - Н1（またはM30、この間隔を使用すると偽シグナルがより発生しやすいです）
  • 指数移動平均: 18 ЕМА と 28 ЕМА
  • 加重移動平均 - 5 WMA と 8 WMA

18ЕМАと28ЕМА移動平均は、トンネルを形成する2つの移動ラインです。この機能は、長期的なトレンドの初めと終わりを特定するのに役立ちます。5EMA及び8WMAはトレンド方向でどこで市場参入するかだけでなく短期的なトレンドの強度の評価を手助けします。

「Sidus方法」による市場参入シグナルは次の通りです。

トンネルが非常に狭いまたは絡み合っているのみに注文を出します。

  • 買いポジションを開く：5WMA及び8EMA移動平均が上向きにトンネルを交差します。5WMAが上向きに8WMAも交差している場合、シグナルは非常に強いです。
  • 売りポジションを開く：5WMAと8WMA移動平均が下向きにトンネルを交差します。5WMAが下向きに8WMAも交差している場合、シグナルは非常に強いです。

「Sidus方法」によるトレンドの終了を示す市場エグジット売買シグナルは次の通りです。

  • 買いシグナル：チャート上の価格が天井に達し、5WMAが8WMAの下に「ダイブ」します。ポジションの決済時です。
  • 売りシグナル：チャート上の価格が底に達し、5WMAが8WMAの上に「ジャンプ」します。ポジションの決済時です。

また、トンネルの境界線が重なり始めるか、収束して移動平均と似たようになったら常にポジションをすぐに決済します。これは、現在のトレンド変化の非常に強い兆候です。気づいたら、ポジションを決済してて、反対方向に新しいものを開くべきです。

ポジションがあって、5WMAと8WMAがトンネルを横断している場合には、目をそらしてはいけません。トンネルの境界がまだ交差していない場合はまだ大丈夫ですが、ほとんどの場合、これは、すぐに交差が起こる最初の兆候です。よって、決済が行われるべきです。

このインディケータは元々MQL4で実装され2007年10月25日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

Sidus指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/751

