コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BBSqueeze - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nick Bilak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1760
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bbsqueeze.mq5 (13.78 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Nick Bilak

最も単純な、色付きヒストグラムとしてあらわされたトレンド力指標付きの線形回帰アルゴリズムに基づいた、ヒストグラム中央のゼロラインに沿った色付きの点として表された正規化されていない対称オシレータ。 ヒストグラムバーの色はトレンドの方向に相当します。ヒストグラムの色が変化する瞬間は最高の市場参入シグナルです。灰色の点はトレンドがその実効値未満であることを示します。青い点はトレンドが強いことを示します。

平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択できます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは元々MQL4で実装され2007年10月1日にコードベースで公開されました。

入力パラメータは下記のとおりです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_;        // ヒストグラムの平滑法
input int BB_Period = 20;                        // ボリンジャーバンド期間
input int BB_Phase= 100;                         // ボリンジャーバンド平滑化パラメータ
input double BB_Deviation=2.0;                   // 偏差の数
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // 適応価格
input double ATR_Period=20;                      // ATR期間
input double ATR_Factor=1.5;                     // ATR比

BBSqueeze指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/745

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

LinearRegSlope_V1_HTF_Signalは、色付きのトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてトレンド方向を示し、トレンドが変化した場合にはアラートや音声シグナルを発します。

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

価格チャートの将来値の補間による非線形回帰。

IBS IBS

Internal Bar Strength（内部バー強度）指標は安値から終値を減算した結果を高値と安値の差で割ることによって各バーの「内部の強度」を測定します。

WKBIBS WKBIBS

WKBIBSはWKB及びIBS指標の機能を備えた次世代のオシレータです。