ポケットに対して
インディケータ

NavelEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
navelema.mq5 (5.64 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者：

Bookkeeper

価格の時系列の線形結合を持つ古典的なEMA計算式：

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

この指標は初めにMQL4で実装され2009年2月5日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 NavelEMA指標

図1 NavelEMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1651

