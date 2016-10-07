実際の著者：

Bookkeeper

価格の時系列の線形結合を持つ古典的なEMA計算式：

NavelEMA = EMA( ( close*5 + open*2 + high + low ) / 9 )

この指標は初めにMQL4で実装され2009年2月5日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 NavelEMA指標