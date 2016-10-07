F2a_AOセマフォシグナル指標を使った取引システム。指標から取られたシグナルは、追加的なフィルタリングの対象となります。

長い時間軸の終値ローソク足の方向はフィルタとして機能します。エキスパートアドバイザーにはローソク足のための2つの入力パラメータがあります。

input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint TrendBar= 1 ;

コンパイルされたF2a_AO.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証では エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H12での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート