無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_F2a_AO - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 750
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
F2a_AOセマフォシグナル指標を使った取引システム。指標から取られたシグナルは、追加的なフィルタリングの対象となります。
長い時間軸の終値ローソク足の方向はフィルタとして機能します。エキスパートアドバイザーにはローソク足のための2つの入力パラメータがあります。
//+----------------------------------------------+ //| トレンドローソク足の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe=PERIOD_D1; // トレンドローソク足時間枠 input uint TrendBar=1; // トレンドバーインデックス
コンパイルされたF2a_AO.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。
下記の検証では エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H12での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1654