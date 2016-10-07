無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 987
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
TheXpert
色付きのシグナルレベルを持つ古典的なRSI。指標の色は、RSI指標が売られ過ぎと買われ過ぎゾーンにある瞬間にトレンド方向に対応して変化します。上昇トレンドは指標を薄緑、下降トレンドは赤に色づけます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年3月17日に公開されました。
図1 ColorRSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1650
ニューラルネットワークとボリンジャーバンド幅の計算
このエキスパートアドバイザーは、ニューラルネットワークによって動作します。Exp_Color3rdGenXMA
Color3rdGenXMA移動平均を使った取引システム