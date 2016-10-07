実際の著者：

TheXpert

色付きのシグナルレベルを持つ古典的なRSI。指標の色は、RSI指標が売られ過ぎと買われ過ぎゾーンにある瞬間にトレンド方向に対応して変化します。上昇トレンドは指標を薄緑、下降トレンドは赤に色づけます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年3月17日に公開されました。

図1 ColorRSI指標