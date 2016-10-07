コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
987
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

TheXpert

色付きのシグナルレベルを持つ古典的なRSI。指標の色は、RSI指標が売られ過ぎと買われ過ぎゾーンにある瞬間にトレンド方向に対応して変化します。上昇トレンドは指標を薄緑、下降トレンドは赤に色づけます。 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年3月17日に公開されました。 

図1 ColorRSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1650

