NonLagAMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
986
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

edwinodus

かなりの程度まで、NonLagAMAは、最後の指標と比較して多くの設定を持っている、高度に処理された標準的な移動平均指標で、トレンド方向が変更する際に色を変えます。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+-----------------------------------+
input uint Length0=12;                    // NonLagAMA 平均化の深さ
input double Deviation=0;                 // 偏差
input uint Filter=0;                      // 価格変更値
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // 平均手法
input uint Length1=12;                    // 平均化の深さ
input int Phase1=15;                      // 平均化のパラメータ
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // 価格定数
input int Shift=0;                        // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0;                   // ポイント単位での指標の縦シフト

この指標は初めにMQL4で実装され2009年1月19日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 NonLagAMA指標

図1 NonLagAMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1655

