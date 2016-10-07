実際の著者：

edwinodus

かなりの程度まで、NonLagAMAは、最後の指標と比較して多くの設定を持っている、高度に処理された標準的な移動平均指標で、トレンド方向が変更する際に色を変えます。

指標の入力パラメータ：

input uint Length0= 12 ; の深さ input double Deviation= 0 ; input uint Filter= 0 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

この指標は初めにMQL4で実装され2009年1月19日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 NonLagAMA指標