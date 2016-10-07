無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
edwinodus
かなりの程度まで、NonLagAMAは、最後の指標と比較して多くの設定を持っている、高度に処理された標準的な移動平均指標で、トレンド方向が変更する際に色を変えます。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint Length0=12; // NonLagAMA 平均化の深さ input double Deviation=0; // 偏差 input uint Filter=0; // 価格変更値 input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 平均手法 input uint Length1=12; // 平均化の深さ input int Phase1=15; // 平均化のパラメータ input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
この指標は初めにMQL4で実装され2009年1月19日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 NonLagAMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1655
