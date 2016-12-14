



Tom Balfe

相対的な平滑化された価格変化率に基づくセマフォシグナル指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年3月8日にコードベースに公開されました。





図1 PPO_Sign指標