私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PPO_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1032
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Tom Balfe
相対的な平滑化された価格変化率に基づくセマフォシグナル指標
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年3月8日にコードベースに公開されました。
図1 PPO_Sign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16071
