PPO_Sign - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Tom Balfe

Indicador de señal de semáforo con uso de velocidad suavizada relativa del cambio de precio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 08.03.2008.

Fig. 1. Indicador PPO_Sign

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

El indicador es la derivada de la segunda promediación del precio de un activo financiero, aumentada por cien.

Exp_PPO_Cloud Exp_PPO_Cloud

El experto Exp_PPO_Cloud está construido en base a las señales del oscilador PPO_Cloud.

CandlesticksBW CandlesticksBW

El indicador colorea velas japonesas según B.Williams.

i-CAi_Cloud_Digit i-CAi_Cloud_Digit

El indicador i-CAi rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados y la cuadrícula de precios con estos valores redondeados.