PPO_Sign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Tom Balfe
Indicador de señal de semáforo con uso de velocidad suavizada relativa del cambio de precio.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 08.03.2008.
Fig. 1. Indicador PPO_Sign
