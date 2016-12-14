



この指標はB. Williamsに対応してローソク足の色を塗ります。

上昇トレンドと上昇ローソク足 - アクア

上昇トレンドと下降ローソク足 - 青

トレンドの不在と上昇ローソク足 - 緑

トレンドの不在と下降ローソク足 - 赤

下降トレンドと上昇ローソク足 - 紫

下降トレンドと下降ローソク足 - マゼンタ

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月13日にコードベースに公開されました。





図1 CandlesticksBW指標