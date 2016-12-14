コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandlesticksBW - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：Vladimir


この指標はB. Williamsに対応してローソク足の色を塗ります。

  • 上昇トレンドと上昇ローソク足 - アクア
  • 上昇トレンドと下降ローソク足 - 青
  • トレンドの不在と上昇ローソク足 - 緑
  • トレンドの不在と下降ローソク足 - 赤
  • 下降トレンドと上昇ローソク足 - 紫
  • 下降トレンドと下降ローソク足 - マゼンタ

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月13日にコードベースに公開されました。


図1　CandlesticksBW指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16072

