CandlesticksBW - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Vladimir
この指標はB. Williamsに対応してローソク足の色を塗ります。
- 上昇トレンドと上昇ローソク足 - アクア
- 上昇トレンドと下降ローソク足 - 青
- トレンドの不在と上昇ローソク足 - 緑
- トレンドの不在と下降ローソク足 - 赤
- 下降トレンドと上昇ローソク足 - 紫
- 下降トレンドと下降ローソク足 - マゼンタ
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月13日にコードベースに公開されました。
図1 CandlesticksBW指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16072
