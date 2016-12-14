



指標は、金融資産の移動平均の相対収束/発散を100回増加させたものを表します。これは、ADXとは異なる原則に基づいています。Chandeは、指標の基礎として13週間のSMAを提案しています。それは市場参加者の価格に関する四半期（3ヶ月= 65営業日）の感情を表しています。短期移動平均は、その10％を構成し、7に丸められます。

Tushar Chandeは、RAVI指標においては、プラスマイナス0.3％またはプラスマイナス0.1％（市場によって異なる）の基準線を提案しています。指標が上側基準線を上に横切ると、上昇トレンドが開始したとみなされます。指標が下部基準線を下に横切ると、下降トレンドが開始したと考えられます。上昇トレンドはRAVIラインが成長している間は継続していると見なされます。下降トレンドはRAVIラインが下降している間は継続していると見なされます。指標がゼロラインに戻ると、トレンドは終了したとみなされ、チャネルは開始されたとみなされます。しかし、基準線間のギャップを埋めることなく、指標が再び逆転する場合、トレンドは再開したと考えられます。

本質的に、提案された指標は非常に単純でPriceオシレータとMACDとほぼ同じです。一意性は、価格収束発散値をトレンド指標として使用しており、平均値の交差ではなく、発散に注意を払っています。

АDХの作図方法を検討した結果、指標には平滑化が2つあるといえます。RAVIにはあと一つの平滑化があります。これにより、指標の感度が向上します。指定された値を使用すると、18日のADXより前のトレンドの開始日と終了日について警告します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月15日にコードベースに公開されました。





図1 RAVI指標