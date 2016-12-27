请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Tom Balfe
基于价格变化的相对平滑率的信号指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
本指标最初是使用MQL4语言编写并且首先于2008年3月8日发布于代码库中。
图1. PPO_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16071
