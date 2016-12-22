Wirklicher Autor:

Tom Balfe

Ein Semaphore-Signalindikator, basiert auf der relativen geglätteten Preisänderungsrate.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 08.03.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der PPO_Sign Indikator