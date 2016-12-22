CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

PPO_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
913
(17)
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
PPO_Sign.mq5 (9.79 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Tom Balfe

Ein Semaphore-Signalindikator, basiert auf der relativen geglätteten Preisänderungsrate.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 08.03.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der PPO_Sign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16071

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Der Indikator stellt eine relative Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte eines Vermögenswerts dar, um das Hundertfache erhöht.

Exp_PPO_Cloud Exp_PPO_Cloud

Der Exp_PPO_Cloud EA basiert auf den vom PPO_Cloud Oszillator generierten Signalen.

CandlesticksBW CandlesticksBW

Der Indikator färbt Kerzen nach B. Williams.

i-CAi_Cloud_Digit i-CAi_Cloud_Digit

Der i-CAi Indikator füllt die Charfläche mit einem farbigen Hintergrund, zeigt den aktuellsten Wert als Preisetikett an und bietet die Möglichkeit, Levels des Indikators auf die benötigte Stellenzahl abzurunden plus eine Preistabelle mit den abgerundeten Werten.