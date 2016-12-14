無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-CAi_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Alexander Piechotta
チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができる i-CAi指標。四捨五入後の桁数はDigit入力で設定されます。
input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数
移動平均そのものが色の区切り線として機能します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 i-CAi_Cloud_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16073
CandlesticksBW
この指標はB. Williamsに対応してローソク足の色を塗ります。PPO_Sign
相対的な平滑化された価格変化率に基づくセマフォシグナル指標
i-SpectrAnalysis_ADX
この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってADX指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_RVI
この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってRVI指標の時系列を平滑化する例です。