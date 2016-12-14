コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-CAi_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
919
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
i-CAi_Cloud_Digit.mq5 (12.64 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Alexander Piechotta


チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができる i-CAi指標。四捨五入後の桁数はDigit入力で設定されます。

input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数

移動平均そのものが色の区切り線として機能します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　i-CAi_Cloud_Digit指標

図1　i-CAi_Cloud_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16073

CandlesticksBW CandlesticksBW

この指標はB. Williamsに対応してローソク足の色を塗ります。

PPO_Sign PPO_Sign

相対的な平滑化された価格変化率に基づくセマフォシグナル指標

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってADX指標の時系列を平滑化する例です。

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってRVI指標の時系列を平滑化する例です。