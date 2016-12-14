



Alexander Piechotta

チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができる i-CAi指標。四捨五入後の桁数はDigit入力で設定されます。



input uint Digit=2;

移動平均そのものが色の区切り線として機能します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。





図1 i-CAi_Cloud_Digit指標