PPO_Sign - indicador para MetaTrader 5
- 2244
Autor real:
Tom Balfe
Indicador de sinal semáforo com uso de velocidade relativa ajustada (suavizada) da mudança do preço.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 08.03.2008.
Fig.1. Indicador PPO_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16071
