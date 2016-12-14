コードベースセクション
Exp_PPO_Cloud - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
Exp_PPO_Cloud EA はPPO_Cloudオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。シグナルは、指標のメインラインとシグナルラインが交差して指標の雲の色に変化がある場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたPPO_Cloud.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のUSDCHFの検証結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16066

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPPO_Cloud指標

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-CAiChannel_System_Digit指標

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

この指標は、100倍に増加して、金融資産価格の第2の平均化のデリバティブを表します。

PPO_Sign PPO_Sign

相対的な平滑化された価格変化率に基づくセマフォシグナル指標