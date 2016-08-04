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Индикаторы

PPO_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3092
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Tom Balfe

Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.03.2008.

Рис.1. Индикатор PPO_Sign

Рис.1. Индикатор PPO_Sign

CandlesticksBW CandlesticksBW

Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу.

i-CAi_Cloud_Digit i-CAi_Cloud_Digit

Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора ADX путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора RVI путем фильтрации гармоник большего порядка.