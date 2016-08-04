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PPO_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Tom Balfe
Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.03.2008.
Рис.1. Индикатор PPO_Sign
Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу.i-CAi_Cloud_Digit
Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора ADX путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_RVI
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора RVI путем фильтрации гармоник большего порядка.