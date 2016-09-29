コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FigurelliSeries - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はトレンド方向を定義することができます。トレンドの強さは下のウィンドウでヒストグラムの棒として表されます。ゼロレベルよりも高いバーは市場の上昇トレンドのことを示します。　ゼロレベルよりも低いバーが示すのは市場の下降トレンドです。　

図1 FigurelliSeries指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1608

