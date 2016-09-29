無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Rogerio Figurelli
この指標はトレンド方向を定義することができます。トレンドの強さは下のウィンドウでヒストグラムの棒として表されます。ゼロレベルよりも高いバーは市場の上昇トレンドのことを示します。 ゼロレベルよりも低いバーが示すのは市場の下降トレンドです。
図1 FigurelliSeries指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1608
