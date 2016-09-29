NRTR指標及び/またTrendStrength指標によってフィルタされたメインシグナルとしたASCTrend指標に基づいた取引戦略。

CCIテクニカル指標によってゼロレベルのブレークスルーの瞬間を固定し、これらの瞬間を色のついた点によって表示するセマフォシグナル指標